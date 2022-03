EL loob kuni 5000 sõjaväelasega kiirreageerimisjõu

Euroopa Liidu välis- ja kaitseministrid kiitsid esmaspäeval heaks julgeolekustrateegia ehk "Strateegilise kompassi", mille eesmärk on tugevdada liidu sõjalist mõjuvõimu. Muu hulgas luuakse kuni 5000-liikmeline kiirreageerimisjõud, kirjutab Reuters.

"Ohud kasvavad ning tegevusetuse hind on selge," ütles EL-i välispoliitika kõrge esindaja Josep Borrell avalduses.

Tema sõnul on Euroopa kaitse-eesmärkide dokumendi kallal hakati tööd tegema 2020. aastal enne koroonapandeemiat, lääne vägede Afganistanist lahkumist ning Ukraina sõda. Dokumendi järgi peaks EL oma kaitse-eesmärgid saavutama 2030. aastaks.

Pärast Venemaa invasiooni Ukrainasse 24. veebruaril on EL muutunud oma sõnavõtte Moskva suunas karmimaks.

"EL peab suutma kaitsta oma kodanikke ja panustada rahvusvahelisse rahusse ja julgeolekusse," seisus liidu pressiteates. "See on veelgi tähtsam ajal, mil sõda on naasnud Euroopasse pärast Venemaa põhjendamata ja provotseerimata agressiooni Ukraina vastu, samuti pärast suuri geopoliitilisi muudatusi."

EL on kinnitanud, et ei kavatse NATO-ga konkureerida, vaid tegutseb oma julgeoleku nimel täienduseks alliansile. "Me ei taha luua Euroopa armeed," ütles Borrell.

Saksamaa on valmis panustama EL-i uue kiirreageerimisjõu tuumikusse. Kiirreageerimisjõud peaksid olema valmis täielikult tegutsema 2025. aastal, ütles Saksa kaitseminister Christine Lambrecht Brüsselis.

Kiirreageerimisjõud asendavad olemasolevaid EL-i lahingugruppe, mis liidul on 2007. aastast, kuid mida pole kunagi kasutatud.

Borrell rõhutas, et liikmesriikidele jäävad nende enda armeed, kuid riigid peavad hakkama tegema tihedamat koostööd.

EL liidrid peaksid julgeolekustrateegia heaks kiitma neljapäeval ja reedel Bürsselis toimuval Ülemkogul.

EL on valmis kehtestama Venemaale uusi sanktsioone

Borrell ütles pärast välisministrite kohtumist ajakirjanikele, et EL on valmis kehtestama Venemaale täiendavaid sanktsioone.

"Piiravad meetmed on jätkuvalt meie lähenemise oluline osa ja me oleme valmis vastu võtma täiendavaid meetmeid koos oma partneritega," ütles ta.