President Karis: ebamäärast sõjasümboolikat keelustades võime segadust juurde tekitada

Eestis on viimastel päevadel löönud kired lõkkele Vene sõjalise agressiooni sümbolite keelustamise ettepanek. Riigikogus on Isamaa fraktsioon esitatud ka ettepaneku muuta karistusseadustikku. See vajab kindlasti läbivaidlemist enne 9. maid. Mis me teeme, et ühiskond katki ei läheks?

Sõjapropaganda on Eestis seadusega keelatud. Putin peab Ukrainas agressioonisõda ja sellele sümboolikaga kaasakiitmist ma isiklikult ei mõista. Kui see on sõjapropaganda, siis toob see ka täna kaasa kriminaalvastutuse. Kiirustades ja ebamääraselt sõnastatud sümboolikat keelustades tekitame aga hetkel segadust. Ma olen kindel, et Eesti ühiskond on piisavalt tugev, et tõde tõuseks ja üksikud eksiarvamused vajuks.

Soovimata riigikogule selle ülesandeid ette kirjutada, näib mulle, et parlamendil on kohe vaja praegu tegeleda riigi julgeolekuga ja pikaajaliselt mõjuvate teemadega, milleks on kindlasti koalitsiooni kavandatav lisaeelarve ja riigikaitset tugevdav eripakett. Nende teemade jaoks ma soovin küll riigikogule süvenemist.

Mida me teeme venekeelse pensionäriga, kes läheb Georgi lint rinnas ja nelgid käes pronkssõduri juurde? Politseil on selliseid olukordi keeruline lahendada.

See ongi keeruline küsimus ja lihtsaid lahendusi pole. Ja sellepärast ma arvangi, et kui püüame siin kiirustades ja ebamääraselt sõnastades midagi teha, siis võib-olla tekitame segadust juurde. Meie jaoks on tähtis pidada 9. maid Euroopa päevana. Ja selle päeva üritused peaks Tallinnas ja mujal Eestis domineerima.

Läti politseijuht ütles, et kõik need, kes lähevad 9. mail Riias asuva nn võidusamba juurde, neid inimesi peetakse Vene agressiooni pooldajateks. Kas ei peaks ka Eestis andma nendele inimestele selge signaali, et näiteks surematu polgu demonstratsioonil osalemine ei ole Ukraina sõja taustal hea mõte?

Minu teada surematu polk oma üritust sellel aastal ei tee, aga ma ei ole selles ka päris kindel. Kindlasti see ei ole hea mõte. Mai alguseni on piisavalt aega, et sellega tegeleda ja meil on olemas vastavad institutsioonid, kes selle korralikult läbi mõtlevad. Ma usun, et oleme nii terve rahvas, et meil ei tekiks intsidente, mis võivad lahvatada ja meile halba teha. Eestis riigis on institutsioonid, kes töötavad selle nimel, et kord oleks tagatud.