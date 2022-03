G7 keeldub Venemaalt rublade eest gaasi ostmast

Maailma suurimate majandustega demokraatlike riikide rühmitus otsustas keelduda gaasi eest rubladega maksmast ning on valmis igasuguseks sündmuste arenguks gaasitarnete osas, kinnitas Habeck ajakirjanikele.

Habecki sõnul nõustusid kõikide G7 riikide ministrid, et rubladega maksmine gaasi eest oleks ilmselge lepingute rikkumine, vahendas Kommersant uudisteagentuuri AP.

"Rublamaksed oleksid vastuvõetamatud ning me kutsume ettevõtteid mitte alluma [Vene presidendi Vladimir] Putini nõudmistele," ütles Habeck.

Vene president käskis valitsusel ja keskpangal viia 31. märtsiks gaasi eest arveldamine niinimetatud ebasõbralikele riikidele Vene rubladele. Ebasõbralikeks riikideks on Venemaa kuulutanud sisuliselt kõik lääneriigid, mis on tema suhtes Ukraina ründamise eest sanktsioonid kehtestanud.

Kremli pressiesindaja Peskov ütles esmaspäeval, et kui Euroopa riigid keelduvad Vene gaasi eest rubladega maksmast, siis võib Venemaa peatada gaasitarned neile. "On üheselt selge, et me ei hakka tasuta gaasi pakkuma. Seda võib öelda absoluutse kindlusega," rõhutas Peskov pressikonverentsil.