Peskov: me ei ründa NATO-t, kui meid selleks ei sunnita

"Me ei taha sellest mõelda," ütles Vene presidendi pressiesindaja intervjuus USA telekanalile PBS vastuseks küsimusele, kas sellise rünnaku oht võiks tekkida. Peskovi sõnul võiks Venemaa NATO riike rünnata olukorras, kui teda selleks sunnitakse.

Kremli esindaja ütles, et Venemaas tekitab rahutust NATO jõudude tugevdamine oma piiride lähedal vaatamata Moskva korduvatele hoiatustele. Sama puudutab ka võimalust Ukraina astumiseks allianssi. Peskovi väitel on NATO jätkanud oma tegevusi "samm-sammult ja naeratus suul" juba enne Moskva käivitatud sõda Ukrainas, ohustades sellega Venemaa julgeolekut.

Peskovi sõnul ei ole NATO mitte "koostöö ja julgeoleku kindlustamise, vaid konfrontatsiooni masin".

Vene presidendi pressiesindaja rääkis, et Venemaa on nagunii juba sõjaga võrreldavas olukorras, kui võtta arvesse majandusseisu ning maailmakaubandust ning riik peab uue olukorraga kohanduma.

"Need tingimused on meie jaoks vaenulikud. Me tunneme ennast nagu sõja ajal," rääkis Peskov. Tema väitel on see lääneriikide tegevuse tulemus, mis peavad Venemaa vastus kaubandus- ja majandussõda.

Lääneriigid on kehtestanud Ukrainas laiaulatuslikku sõda alustanud Venemaale enneolematult karmid sanktsioonid.

Venemaa on aastaid väitnud, et NATO laienemine ohustab tema julgeolekut ning süüdistanud allianssi oma vägede toomises Vene piiride lähistele. Samas on NATO idapoolsetesse riikidesse täiendavalt toodud alliansi üksused ainult murdosa Venemaa enda läänepiiridel paiknevatest ründeotstarbeliste üksuste suurusest.