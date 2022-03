Venemaa saatis välja 10 Balti riikide diplomaati

Venemaa välisministeerium teatas teisipäeval, et välja saadetute hulgas oli inimesi Eesti saatkonnast ja selle Peterburi peakonsulaadi Pihkva kantseleist.

Diplomaatide väljasaatmisest teavitati kolme Balti riigi kohapealseid suursaadikuid.

Moskva nõudis persona non grata'ks kuulutatud diplomaatidelt "Vene Föderatsiooni territooriumilt lahkumist samal ajal, mis oli ette nähtud Venemaa diplomaatiliste esinduste töötajate lahkumiseks Balti riikidest".

Eesti ja Läti kuulutasid varem oma riikides persona non grata'ks kokku kuus Vene diplomaati, neli saadeti Leedust välja.

Eesti välisministeerium avaldas pressiteate vahendusel nördimust Vene Föderatsiooni otsuse peale kuulutada persona non grata'ks kolm Eesti diplomaati, kes on oma tegevuses lähtunud eranditult diplomaatiliste suhete Viini konventsiooni sõnast ja vaimust.

"Peame äärmiselt kahetsusväärseks, et Venemaa on otsustanud kuulutada Eesti diplomaadid soovimatuteks isikuteks ning on andnud neile korralduse kolme päeva jooksul riigist lahkuda."

Eesti välisministeerium kinnitas, et ülemöödunud nädalal saatis Eesti riik välja kolm diplomaatilise staatusega Venemaa saatkonna töötajat, kes "tegelesid aktiivselt Eesti julgeoleku õõnestamisega".

Leedu välisministeeriumi teatel otsustasid nemad varasemalt Vene diplomaadid välja saata, et olla "solidaarsed Ukrainaga, kus toimub Venemaa enneolematu sõjaline agressioon".

Samuti, et lähetatud diplomaatide tegevus ei sobinud kokku nende praeguste tööülesannetega. Selline sõnastus on tavaliselt märgitud diplomaatilise katte all töötavate riikide luureametnike väljasaatmisel.