Tallinn otsustab lähiajal, kas rattaradu hakatakse uuesti punaseks võõpama

Eelmisel aastal otsustas Tallinna linnavalitsus, et ajutised rattateed värvitakse kesklinnas punaseks ning vastava riigihanke võitis osaühing KMG.

Värv, mida kasutati, polnud aga kuigi vastupidav ning hakkas juba sügisel kooruma. Lume sulades selgus, et punane värv oli maha koorunud enamikus kohtades. Miks nii juhtus, asus KMG tellimusel uurima Tallinna tehnikaülikool.

Uuring on valmimisel ning lõplik selgus peaks saabuma järgmisel või ülejärgmisel nädalal, ütles ERR-ile Tallinna abilinnapea Vladimir Svet (Keskerakond). Seejärel otsustatakse, kas ja mil määral punaseid radu üldse taastama hakatakse.

Lepingu järgi on KMG kohustatud taastama rajad garantiikorras. Kas seda ka nõutakse, pole Sveti sõnul veel selge. "Iseasi, kui suures ulatuses seda mõistlikuks peame," ütles ta.

"Selge on see, et nende teostamise eest vastutanud ettevõtte ei teinud oma tööd kohaselt, sest värv hakkas pudenema veel sügisel, talvel oli see protsess ainult hoogustunud. Seetõttu leppisime kokku, et töövõtja tellib oma vahenditest uuringu TalTechist, mis peaks vastama küsimusele, miks nii läks ja kas sellist lahendust on üldse võimalik meie tingimustes kvaliteetselt teostada," lausus Svet.

Linnaplaneerimise eest vastutav abilinnapea Madle Lippus (SDE) ütles, et kui punast värvi siiski otsustatakse ka edaspidi kasutada, siis tehakse seda ohtlikes kohtades, et liiklejad näeksid selgelt, kust rattarada jookseb.

Nii Svet kui ka Lippus ütlesid, et suurem eesmärk on hakata rattaradasid autoliiklusest füüsiliselt eraldama. Kuidas seda täpselt tehakse, pole veel otsustatud, kõige lihtsam ja levinum viis on kasutada niinimetatud pollareid.

"Meie nägemus on see, et peaksime aina rohkem eraldama rattaradu autoliiklusest füüsiliste barjääridega, et ratturid tunneksid ent turvalisemalt. Meie eesmärk on see, et seda taristut julgeksid kasutada ka nooremad ja vanemad ratturid. Seda enam, punased rajad on ajutise iseloomuga ja varem või hiljem asenduvad korralike rattastrateegia-järgsete rattateedega," lausus Svet.

Lippus tõi näiteks, et eriti kasulikud oleksid pollarid paljudes kurvides, kus autod kipuvad lõikama ja ratturitele väga lähedale sattuma. "Nii on ratturil ilma eralduseta ebameeldiv sõita, ohutunne on suurem," ütles ta.