Neljapäeval võib tulla vihma

Ööl vastu neljapäeva lisandub pilvi. Öö hakul sajab saartel, pärast keskööd ka mandri lääneosas nõrka vihma, sekka võib lörtsi tulla. Tuul puhub lõunakaarest ja on nõrk, saartel on kagutuult 4 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on null kuni +4, Eesti idaservas 0 kuni -2 kraadi

Hommik on enamasti pilvine. Vihma sajab enamasti Lääne- ja Kesk-Eestis, ida ja lõuna pool on veel sajuta. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 5, saartel ja läänerannikul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1 kuni +5, Peipsi ääres ja Virumaal on null kraadi lähedal.

Päeval on pilves ilm. Vahetevahel sajab vihma. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 7, ennelõunal saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb 5 kuni 9, Lõuna-Eestis kuni 12 kraadini.

Reedel lisandub vihmahooge. Tuul pöördub põhja ja tugevneb, aga temperatuur püsib plusspoolel.

Laupäeva ööga sajuhood eemalduvad, temperatuur langeb nulli ümbrusse. Päev näitab päikest ja mahendab jahedust.

Nädal lõpeb ja uus algab sajuta ja rahuliku ilmaga. Selged ööd on karged, päevasooja tuleb tasapisi juurde.