Vene Musta mere lipulaev sai Ukraina rünnakus tõsiselt kannatada

- Vene Musta mere laevastiku lipulaev, raketiristleja Moskva sai ööl vastu neljapäeva toimunud plahvatustes tõsiselt kannatada. Ukraina kinnitusel tabasid raketiristlejat nende lastud raketid, Venemaa väitel plahvatas laeval olnud laskemoon;

- Meedia väitel arutatakse Washingtonis valitsuse kõrge esindaja saatmist visiidile Kiievisse, kes võiks seal kohtuda Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, kirjutas väljaanne Politico;

- USA kaitseministeerium korraldas kolmapäeval nõupidamise riigi kaheksa suurima relvatootja tegevjuhtidega, et arutada, kuidas oleks võimalik kiirendada relvade saatmist Ukrainale;

- Valge Maja teatas kolmapäeval, et USA annab Ukrainale veel 800 miljoni dollari eest sõjalist abi. See sisaldab muuhulgas ka helikopterite ja muu varasemast märksa moodsama relvastuse saatmist.

Odessa oblasti juhi Maksõm Martšenko kinnitusel tabasid Vene ristlejat kaks Ukrainas valmistatud laevatõrje raketti Neptun. "Musta mere kaitsele paigutatud raketid Nepun põhjustasid [laeval] väga tõsiseid purustusi," ütles Martšenko veebipostituses.

"Sai kinnitust, et raketiristleja Moskva läks täna täpselt sinna, kuhu meie piirivalvurid Ussisaarelt ta saatsid," lisas Martšenko veebikanalis Telegram. Ta viitas Ukraina kaitsjate legendaarseks saanud vastusele, mille nad andsid sõja esimesel päeval Vene üksustele, kui need enne saare ründamist ukrainlastelt alistumist nõudsid.

Vene kaitseministeeriumi kinnitusel plahvatas laeval olnud laskemoon. "Tulekahju tagajärjel plahvatas raketiristlejal Moskva laskemoon. Laev sai tõsiselt kahjustada, meeskond evakueeriti täies mahus," öeldakse ministeeriumi teates. Samas lisati, et tulekahju põhjused ei ole veel teada ja neid alles selgitatakse välja.

Laeva pardal võib korraga paikneda kuni 510 mereväelast.

Ukraina kaitseministeerium ei ole veel juhtunu kohta kommentaare andnud.

Ukraina presidendi nõunik Oleksii Arestovõtš väitis, et Vene päästemeeskonnad ei suuda ristlejani jõuda.

Varahommikul hakkasid levima teated, et ristleja võib olla uppunud.

Reports now coming in saying that the Moskva has now sunk to the bottom of the Black Sea.



This is most likely the largest mass-casualty event that the Russian Armed Forces have suffered since Putin launched this war of aggression. pic.twitter.com/1zd09NVyZT — Visegrád 24 (@visegrad24) April 14, 2022

Raketiristleja Moskva on teine suur Vene sõjalaev, mis on Venemaa sissetungist alates plahvatustes viga saanud. Märtsis toimusid suured plahvatused dessantlaeval Orsk, Ukraina kinnitusel põhjustasid need Ukraina üksuste tulistatud raketid.

Raketiristleja Moskva lasti vette 1979. aastal Mõkolajivis. Laev on 186 meetrit pikk ning selle põhirelvastuseks on laevatõrjeraketid P-1000 Vulkan, mida on laeval kokku 16.

Ristleja kandis varasemalt nime Slava (Kuulsus). 2000. aastal sai see Vene Musta mere laevastiku lipulaevaks, ning see on kandnud võtmerolli Venemaa sõjategevuse toetamisel Süürias.

USA kaalub oma kõrge esindaja saatmist Kiievisse

Valge Maja kaalub, kas saata Kiievisse mõni valitsuse kõrge esindaja, kes võiks seal kohtuda Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, kirjutas väljaanne Politico.

Kaalumise all on kas president Joe Bideni või asepresident Kamala Harrise visiit Kiievisse. Mõlemad on lähiminevikus külastanud ka Ukraina naabrit ja lähimat toetajat Poolat, märgib Politico. Väljaandega rääkinud anonüümsete allikate sõnul on siiski tõenäolisem, et Ukrainat külastab kas välis- või kaitseminister.

Zelenskit on külastanud rida välisriikide liidreid. Kolmapäeval tegid Kiievisse visiidi Eesti, Läti, Leedu ja Poola president.

USA arutab relvatarnete kiirendamist Ukrainale

USA kaitseministeerium korraldas kolmapäeval nõupidamise riigi kaheksa suurima relvatootja tegevjuhtidega, et arutada, kuidas oleks võimalik kiirendada relvade saatmist Ukrainale.

Nõupidamise kohta tehtud teadaandes öeldi, et asekaitseminister Kathleen Hicks keskendus Pentagoni eesmärgile hoida toimimas Ukraina relvade varustamine, aga samal ajal säilitada ka USA kaitsevõime ning toetus liitlastele.

Teisipäeval oli üks USA kaitsetööstuse esindaja rääkinud uudistekanalile CNN, et USA relvastustootjaid häirivad komponentide tarnimisel tekkinud raskused ning tööjõu puudus. Relvastuse tootmismahtusid võib ohustada ka see, et Ukraina varustamise kõrval on kaitsekulutuste kasvatamise tõttu suurenenud ka USA enda nõudlus.

Nõupidamisel osalesid kaitsetööstuettevõtted Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics ja teised.

USA täiendav relva-abi sisaldab ka koptereid

Valge Maja teatas kolmapäeval, et USA annab Ukrainale veel 800 miljoni dollari eest sõjalist abi. See sisaldab muuhulgas ka helikopterite ja muu varasemast märksa moodsama relvastuse saatmist.

President Joe Bideni administratsiooni teatel hõlmab uus abipakett 11 helikopterit Mi-17, vähemalt 300 drooni Switchblade, 18 haubitsat kaliibriga 155-millimeetrit ning radarisüsteeme, mis on suutelised tuvastama väljatulistatud rakette ja mürske ning laskekohti.

Uus abipakett erineb varasematest USA relvasaadetistest, kuna selles on märksa keerulisem ning võimsam relvastus kui eelnevalt Ukrainale saadetu.

Abipakett sisaldab muuhulgas laskemoona suurtükkidele ning soomustatud transpordisõidukeid.

USA president teatas uuest abipaketist telefonikõneluses Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.

Koos uue abipaketiga on USA alates Venemaa sissetungist Ukrainale andnud sõjalist abi 2,4 miljardi dollari eest.

Pentagoni kõneisik John Kirby ütles, et osa USA saadetavast relvaabist on selline, mille kasutamine nõuab ukrainlaste koolitamist.