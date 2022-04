ECB jättis intressimäärad muutmata, tahab netovaraostud lõpetada

Euroopa Keskpank vähendab järk-järgult varaoste. Aprillis on panga varaostukava (APP) netoostude maht 40 miljardit eurot, mais 30 miljardit eurot ja juunis 20 miljardit eurot.

Euroopa Keskpank tahab varaostukava raames tehtavad netovaraostud lõpetada kolmandas kvartalis. Kolmanda kvartali netoostude täpne maht määratakse andmepõhiselt, kajastades keskpanga nõukogu muutuvat hinnangut inflatsiooniväljavaatele.

Euroopa Keskpanga nõukogu plaanib jätkata varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvate põhiosa tagasimaksete täies ulatuses reinvesteerimist pikema aja jooksul pärast kuupäeva, mil nõukogu hakkab Euroopa Keskpanga baasintressimäärasid tõstma. Igal juhul jätkab pank seda seni, kuni see on vajalik soodsate likviidsustingimuste ja küllaldaselt toetava rahapoliitilise kursi säilitamiseks.

Euroopa Keskpanga nõukogu otsustas säilitada põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 0,00 protsenti, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 0,25 protsenti ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana −0,50 protsenti.

Euroopa Keskpanga baasintressimäärade võimalik muutmine toimub mõne aja jooksul pärast varaostukava käigus tehtavate netoostude lõppu ning seda tehakse järk-järgult.

Euroopa Keskpanga baasintressimäärade areng juhindub jätkuvalt panga nõukogu strateegilisest kohustusest stabiliseerida inflatsioon keskpika aja jooksul kahe protsendi tasemel. Seega eeldab keskpanga nõukogu, et baasintressimäärad püsivad praegusel tasemel seni, kuni inflatsioonimäär on jõudnud aegsasti enne ettevaateperioodi lõppu ja ettevaateperioodi ülejäänud aja jooksul püsivalt kahe protsendini ning alusinflatsiooni areng on nõukogu hinnangul piisav selleks, et inflatsioonimäär saaks keskpikas perspektiivis kahe protsendi tasemel stabiliseeruda.

Euroopa Keskpanga nõukogu kavatseb reinvesteerida erakorralise varaostukava (PEPP) raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvaid põhiosa tagasimakseid vähemalt kuni 2024. aasta lõpuni. Igal juhul kavatsetakse erakorralise varaostukava portfelli edaspidist likvideerimist juhtida, et vältida sekkumist asjakohasesse rahapoliitika kurssi.

Euroopa Keskpanga nõukogu on valmis kõiki oma rahapoliitilisi instrumente vajadusel paindlikult kohandama, et tagada keskpikas perspektiivis inflatsiooni stabiliseerumine kahe protsendi tasemel.