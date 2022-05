Euroopa Keskpank võib hinnakasvu tõttu juba juulis intressimäärasid tõsta

Kui aasta alguses eeldati, et Euroopa Keskpank hakkab pärast täiendava rahatrüki lõppemist intresse tõstma aasta lõpus, siis kiire hinnatõusu tõttu on praeguseks olukord muutunud.

"Viimastel kuudel ikkagi trend on olnud selgelt selline, et hinnatõus nagu Eestis nii ka euroalal tervikuna on pigem olnud kõrgem kui veel mõni aeg tagasi. /.../ Mida see tähendab keskpanga jaoks, on tõesti see, et mõistagi meie ülesanne on hinnatõusule reageerida. Reageerida ka sellele, kui on näha, et energia ja kõrged toormete hinnad järjest enam kanduvad edasi ka teiste kaupade ja teenuste hindadesse. See tähendab tõenäoliselt pigem ka varasemaid intressimäärade tõuse," selgitas Eesti Panga president Madis Müller.

Aprilli keskel otsustas Euroopa Keskpanga nõukogu, et kõik täiendavad võlakirjaostud lõpevad kolmanda kvartali jooksul. Mülleri sõnul võivad intressimäärad hakata tõusma kohe pärast ostuprogrammi lõppu.

"Mulle tundub, et viimast hinnatõusu puudutavate uudiste taustal oleks õige seda teha pigem kolmanda kvartali alguses, võib-olla juba juulikuus," sõnas ta.

Kui palju intress tõuseb, on Mülleri kinnitusel Euroopa Keskpanga otsustada.

Varahaldusfirma Avaron investeeringute juhi Peter Priisalmi sõnul on paljude analüütikute hinnangul Euroopa Keskpank oma intressimuudatustega hiljaks jäänud.

"Kõige parem viis hindade alandamiseks ongi kõrged hinnad. Kõrgete hindadega tarbimine väheneb ja nõudlus nende toodete järele väheneb ja inflatsioon peaks selle abil ise alla tulema. /.../ Ja seetõttu ongi küsimus, kas keskpangal praegu ette vaadates on mõtet intressimäärasid tõsta, sest nad võivad hakata pärssima nõudlust olukorras, kus seda enam ei ole vaja piirata," selgitas Priisalm.

Kommertspankadele kehtestatud keskpanga intressimäärade muutused mõjutavad laenuraha hinda. Aasta alguses prognoosisid analüütikud, et rahaturgudel võib kuue kuu euribor muutuda positiivseks 2023. aastal. Kuid 12 kuu euribor kerkis juba aprillis esimest korda viimase kuue aasta jooksul üle nulli.

"Kui 12 kuu euribor on jõudnud praegu umbes 0,2 protsendini ja kuue kuu euribor on -0,2, siis võib enam-vähem sellise ümbrikunurga arvutuse teha, et selleks, et see 12 kuu intress peaks täis saama järgmisel poolel aastal, siis peaks see intress olema vähemalt 0,4-0,5 ehk siis ta sügiseks sinna 0,5 juurde võiks jõuda," kommenteeris Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.