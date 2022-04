Paavst Franciscus: ärgem harjugem sõjaga!

Paavst Franciscus kutsus pühapäeval "sõja-aja ülestõusmispühi" tähistades riigijuhte üles kuulama rahva soovi, et Ukrainas oleks rahu. Paavst kritiseeris kaudselt Venemaad Ukraina tõmbamise eest "julma ja mõttetusse" konflikti.

85-aastane paavst esines kaks korda aastas peetava Urbi et Orbi (linnale ja maailmale) kõnega 50 000 inimesele Vatikanis Püha Peetruse väljakul.

Franciscus pühendas suure osa kõnest, mis on traditsiooniliselt ülevaade maailma konfliktidest, Ukrainale, võrreldes järjekordse sõja šokki Euroopas ülestõusnud Jeesust näinud apostlite ehmatusega.

"Ka meie silmad on kui uskmatud nendel sõja-aegsetel ülestõusmispühadel. Oleme näinud liiga palju verd, liiga palju vägivalda. Ka meie südamed on olnud täis hirmu ja ahastust, sest nii paljud meie vennad ja õed on pidanud pommitamise eest pakku minema," üles paavst.

Ta sõnas, et Ukraina on "pandud proovile, sest ta on tõmmatud julma ja mõttetu sõja poolt põhjustatud vägivalda ja hävitamisesse".

Ta lisas: "Tehtagu otsus rahu nimel." Franciscus tänas kõiki, kes on vastu võtnud Ukraina sõjapõgenikke.

"Palun, ärgem harjugem sõjaga!" ütles Franciscus, vaadates alla väljakule, mida kaunistasid kümned tuhanded Hollandi kingitud lilled. "Palugem kõik rahu nii oma rõdudel kui ka tänavatel. Kuulaku rahvaste juhid inimeste rahupalvet!"

"Hoian oma südames kõiki Ukraina sõja ohvreid, miljoneid põgenikke ja riigisiseselt ümberasustatud inimesi, lõhestatud perekondi, üksi jäetud vanureid, purustatud elusid ja maatasa tehtud linnasid," ütles ta.

Paavst kutsus üles leppima iisraellasi ja palestiinlasi ning palus rahu Liibanoni, Süüria, Iraagi, Liibüa, Myanmari ja Kongo Demokraatliku Vabariigi inimestele.