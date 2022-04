Tallinn rajab Ukraina väljaku Lembitu parki

Tallinnas välisministeeriumi taga asuvasse Lembitu parki on plaanis rajada Ukraina väljak, ütles ERR-ile Tallinna abilinnapea Joosep Vimm.

Tallinna nimekomisjon tegi linnavalitsusele ettepaneku kaaluda Ukraina väljaku jaoks kolme asukohta ning Lembitu park tundus neist kõige väärikam, ütles Vimm.

"See on mitmel põhjusel sümboolne koht – esiteks selle ala hoonestus hävitati 1944. aasta märtsipommitamises. Seal on välisministeerium ja Islandi väljak. Ukraina ja Islandi väljak moodustaksid koos tervikliku ansambli," lausus ta.

Vimmi sõnul on plaan Ukraina väljak parki rajada kevade jooksul. "On vaja kooskõlastusi erinevatelt ametiasustustelt, joonised teha ja muud plaanid. Avalikustamine eeldab 15 päeva. Mõned nädalad võib ikkagi võtta," lausus ta.

Hiljemalt kevade lõpus on parki plaanis rajada Ukraina rahvuslillede, päevalillede peenar ja hiljem tulevane väljak linnaruumiliselt lahendada. "Milline see välja nägema hakkab, kas sinna tuleb väike veesilm või muu linnaruumiline element," lausus Vimm.

Vimmi sõnul on plaane arutatud ka Ukraina saadikuga Eestis ja Ukraina väljaku idee on talle olnud meelepärane.