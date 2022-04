Riigikogu võttis vastu vaenusümboleid keelava seaduse

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 69 ja vastu kolm riigikogu liiget. Vastu hääletasid Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) liikmed Kalle Grünthal, Martin Helme ja Ruuben Kaalep. Teised istungil viibinud erakonna liikmed ei hääletanud.

Samuti jättis kohalviibijatest oma hääle andmata Keskerakonna fraktsiooni liige Mailis Reps, ülejäänud istungil viibinud Keskerakonna liikmed hääletasid eelnõu vastuvõtmise poolt.

Seaduse järgi on kuriteona karistatav liituda agressiooniakti toime paneva välisriigi relvajõudude või muu välisriigi agressiooniaktis osaleva relvastatud üksusega, osaleda välisriigi agressiooniakti toimepanemises või ettevalmistamises või teadvalt vahetult toetada välisriigi agressiooniakti, sealhulgas seda rahastada. Selle eest on ette nähtud kuni viieaastane vangistus. Kui sellise teo paneb toime juriidiline isik, on talle ette nähtud rahaline karistus.

Seaduse alusel pole lubatud avalikult eksponeerida agressiooniakti, genotsiidi, inimsusevastase kuriteo või sõjakuriteo toimepanemisega seotud sümbolit neid tegusid toetaval või õigustaval viisil. Sellise eest näeb seadus ette kuni 1200 euro suuruse trahvi või aresti. Kui sellise teo paneb toime juriidiline isik, karistatakse teda rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

Sümbolite eksponeerimisega seotud paragrahv jõustub järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas ilmumist.