Politsei peab 9. mail provokatsioone tõenäoliseks

Teisipäeval möödub 15 aastat pronksiöö sündmustest ja siis saabub 9. mai. Mis võib juhtuda ja millised vastasseisud võivad lahvatada paari nädala jooksul, ei tea keegi.

"Ma pean seda üsna tõenäoliseks, et provokatsioonid tulevad. Eks provokatsioonidel on erinevad tulemused ka. Keegi võib seda teha isiklikul eesmärgil, et tema ikka tahab selle lindiga või lipuga tulla, ja meile võib tunduda provokatsioonina. Tegelikult seda päris nii võtta ei saa. Aga samas me peame arvestama, et keegi kutsub teadlikult üles, et paneme proovile selle Eesti politsei. /.../ Meile on tekkinud taas pilti üks selline rühmitus nagu odinlased. Nende eesmärk on tulla ka omakohut tegema," rääkis politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher.

Politsei otsustas keelata 26. aprillist kuni 10. maini avalikud koosolekud, kus võidakse õhutada vaenu ja kus kasutatakse agressori sümboolikat. Politseile on esitatud kaks avaliku koosoleku teadet 26. aprilliks ehk pronksiöö aastapäevaks Tõnismäel ja Tatari tänaval ning kolm avaliku koosoleku teadet 9. maiks. Politsei on need keelanud.

Mõeldes provokatsiooniohule kiitis riigikogu neljapäeval heaks seadusemuudatuse, mis keelab agressioonisümbolite eksponeerimise. Keelatuks loetakse kõik need telepildist tuttavad sümbolid, mida kasutab Vene sõjavägi Ukrainas.

"On neli alust ehk siis sõjakuritegu, genotsiid ja inimsusevastane kuritegu või agressiooniakt ja kui keegi läheb õigustama või toetama läbi erinevate sümbolite, mis antud ajahetkes on seotud ühega nendest neljast või mitmega, siis need sümbolid peavad olema keelustatud. See hindamine jääbki igakord politsei hinnata," rääkis riigikogu aseesimees, reformierakondlane Hanno Pevkur.

Selleks, et muudatus kehtima hakkaks, peab seaduse välja kuulutama president ja see peab ilmuma Riigi Teatajas. Seda seadust on kiirustades koostamise tõttu kritiseerinud juristid. Tundub, et ka president on võtnud mõtlemisaja. Kriitikat võis aga välja lugeda presidendi laupäevasest kõnest Asutava Kogu mälestustahvli avamisel. Rääkides riigikogu ülesannetest praegu, ütles riigipea muu hulgas, "et seadusi ei tehtaks hetkemeeleolude ajel, isegi kui meeleolud on õiged".

Seega pole teada, kas president kuulutab seaduse välja. Politseijuht Elmar Vaher ütles, et politsei lähtubki kriitiliseks ajaperioodiks ettevalmistusi tehes, et seda uut seadust pole.

Tõsi, karistusseadustiku järgi on võimalik sümboolikaga vaenu õhutajaid ka praegu karistada, kuid tunduvalt kergem oleks politseil 9. mail tööd teha, kui uus seadus kehtiks.

"Piisab ainult sellest, kui inimene selle sümboliga välja tuleb ja eksponeerib seda teadlikult. Nüüd meie hinnata jääb tõesti see, kas eksponeerimine toimus teisi häirival viisil või et see on see sümbol, mis võib inimesi häirida. /.../ Nii, et meie jaoks läheb asi lihtsamaks. Kui toimub sümboli eksponeerimine Putini agressiooni õigustaval viisil, siis see on rikkumine," rääkis Vaher.

Viimased kaks aastat on olnud 9. mail kaitseväe kalmistul pronkssõduri juures rahulik, sest järgida tuli koroonanõudeid ning ka tänavu pole keelatud sinna lilli viia.

Aastate jooksul on pronkssõduri juures olnud ka hoogsamaid tegemisi. Tänavu järgneks neile ilmselt juba vestlus politseiga.

Kui kanda Georgi linti, astub nüüd juurde politsei ja palub selle ära võtta. Kui inimene seda ei tee, muutub jutt tõsisemaks.

Kuna seaduses pole keelatud sümbolite nimekirja, tuleb politseil paljuski kohapeal sümbolitele hinnang anda ja otsused langetada. Vaher ütles, et oleks küll nimekirja soovinud, kuid mõistab, miks poliitikud seda ei teinud.

"Kui me kujutame ette, et oleksime pannud seadusesse täpselt kirja Georgi lindi või Z tähe, siis me näeme, et Ukrainas kasutatakse ka teist sümboolikat - kasutatakse W tähte, kasutatakse O tähte. Need sümbolid võivad ajas muutuda," selgitas Pevkur.

"Ma toon enda näite: mul on auto, mille number sisaldab Z tähte. Sellepärast ma mõistan poliitikute mõttetöö tulemust ja ka juristide mõttetöö tulemust, et sümboolikat tuleb hinnata ajas ja kohas ja selles teo viisis, sest me räägime ikkagi provotseerivast tegevusest. See on rikkumine ja see on keelatud," kommenteeris Vaher.

Semiootik ja Isamaa fraktsiooni liige Mihhail Lotman ütles Venemaa agressioonisümbolitest rääkides, et Z ja V on võrreldes Georgi lindiga uued sümbolid. Z võib tähistada näiteks rünnakut läänele. Samuti on nende sümbolite puhul eripäraks see, et kasutatakse ladina tähestikku.

"Aga kui on za presidenta ehk presidendi eest, siis nad kasutavad seda. Mis puudutab seda V-d, siis see on üldse võõra märgi omistamine. Võtavad selle Churchilli victory," selgitas Lotman.

Ta ütles, et tema ise sümbolitele, mida nimetab kritseldusteks, nii suurt tähelepanu ei osutaks, sest tema hinnangul tuleks ennekõike võidelda inimsusvastaste kuritegude ja viha õhutava mõtteviisi ja käitumisega. Lotman lisas, et samas mõistab ta, milliseid emotsioone võivad sümbolid tekitada.

"Ma ei olnud sugugi entusiast sümbolite keelustamisel, aga ma ei hääletanud ka vastu. Üldiselt võidelda sümbolitega on umbes nii nagu meditsiinis võidelda sümptomitega. Aga võidelda tuleb haigusega," sõnas Lotman.