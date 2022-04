Allikad: Vene sõdurid said käsu tappa Ukraina sõjavangid

Ukraina luureteenistuse pealtkuulatud vestlusest selgub, et Venemaa sõdurid said käsu tappa Ukraina sõjavangid.

Ukraina luureohvitserid avaldasid helisalvestise Venemaa sõjaväelaste omavahelisest vestlusest. Sõdurid arutasid, mida teha Luganski oblastis vangi langenud Ukraina sõjaväelastega, vahendas The Times.

Pealtkuulatud helisalvestisel on Venemaa sõdurite hääled, kes ütlevad: "Mis ma võin öelda, jätke kõige tähtsam nende seas alles. Laske ülejäänutel igaveseks minna. Laske neil minna nii, et keegi neid enam ei näeks, sealhulgas sugulased".

Ukraina luure postitas selle salvestise ka sotsiaalmeediasse. "See on sõjakuritegu, rahvusvahelise õiguse rikkumine ja veel üks näide sellest, Venemaa armees on mõrvarid, vägistajad ja rüüstajad," teatas luureamet.

Venemaa armee jätkab Ida-Ukraina linnade pommitamist. Samal ajal avastatakse uusi massihaudu ja venelased takistavad endiselt Mariupolisse humanitaarkoridori loomist.