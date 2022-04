Karis: valitud peavad hoolitsema, et seadusi ei tehtaks hetkemeeleolude ajel

Laupäeval avas president Alar Karis Estonia kontserdimajas Asutava Kogu mälestustahvli. Karise sõnul on ka praegu kõigil valitud rahvaesindajatel kanda vastutusrikas ülesanne, president märkis seejuures, et seadusi ei tohiks kehtestada hetkemeeleolude ajel.

President meenutas oma sõnavõtus 103 aastat tagasi kokku tulnud Asutava Kogu esimehe August Rei sõnu, et "Eestist peab saama vabariik, kus õigus ja demokraatia valitseks".

President märkis oma kõnes, et Asutav Kogu jäi kindlaks vabaduse ideaalile ja Eesti toetub õigusele ja demokraatiale.

"Aga Eesti ei ole valmis, Eesti – nagu kõik teisedki riigid – ei saa kunagi valmis. See tähendab pidevat hoolt ja tähelepanu riigi hoidjatelt, ja parlamentaarses riigis on selleks parlament ehk Eestis riigikogu," ütles Karis. "Nii nagu Asutava Kogu liikmetel toona, on ka praegu kõigil valitutel kanda vastutusrikas ülesanne, seista oma riigi ja rahva eest."

Karise sõnul on Eesti põhimõteteks ka see, et parlamendi kõnetoolist ei solvata ega halvustata kedagi ning et seadusi ei tehtaks hetkemeeleolude ajal, isegi kui meeleolud on õiged.

Seadused peaksid presidendi sõnul alati toetuma kindlale vundamendile ehk põhiseadusele.

Asutav Kogu tuli esimest korda kokku Tallinnas Estonia kontserdisaalis 1919. aasta 23. aprillil ja valis oma esimeheks sotsiaaldemokraat August Rei.