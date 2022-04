Fotod: Kallas kohtus Saksamaa kantsleri Olaf Scholziga

Peaminister Kaja Kallas tutvustas liidukantsler Scholzile kolme Balti peaministri poolt eelmisel nädalal Riias kokku lepitud ühiseid eesmärke Madridi NATO tippkohtumiseks.

"Nende elluviimine aitab tugevdada meie piirkonna julgeolekut. Loodame Saksamaa toetusele meie visioonile – selle keskmes on see, et meie piirkonda on vaja märkimisväärselt suuremat NATO kohalolu nii taevas, maal kui merel," ütles Kallas.

Kallas rõhutas kohtumisel jätkuvat vajadust Venemaa täielikuks isoleerimiseks. "Kremli sõda Ukraina vastu on rünnak inimsuse vastu ja ei saa olla mingit tagasipöördumist endiste suhete juurde Venemaaga. Põhimõtteline suhete muutus Venemaaga peab saama mustvalgel kinnitatud ka NATO ja Euroopa Liidu tasandil," märkis ta.

Saksamaa on Kallase sõnul langetanud olulisi otsuseid sõjalise abi andmiseks Ukrainale, kuid seni, kuni õudused Ukrainas jätkuvad, ei ole me keegi teinud piisavalt.



Samuti rõhutas Kallas, et Euroopa Liit ei saa vaikides vaadata pealt Ukraina riigi ja rahva hävitamist. "Vajame kiireid otsuseid. Järgmine sanktsioonipakett peab katma naftat ja gaasi. Ostjatena on Euroopal mõjuvõim," ütles Kallas.

Peaminister tõstatas ka tinghoiukonto loomise, mis võimaldaks vähendada Vene sõjamasina rahastust, saata Venemaale selge signaal, et ta maksab iga hävitatud maja, silla ja tee eest ning panna raha kõrvale Ukraina ülesehitamiseks.

Kallas ja Scholz kõnelesid ka energiajulgeolekust ja -koostööst, eelkõige taastuvenergeetika valdkonnas. "Saksamaal on huvi Eesti meretuuleparkide vastu ja arutasime võimalusi, kuidas Saksamaa rolli kasvatada," ütles Kallas.



Kallasel on esmaspäeval Berliinis kavas kohtumised ka Saksamaa kaitseministri Christine Lambrechtiga ja video vahendusel rahandusminister Christian Lindneriga.



Samuti peab Kallas kõne mainekas Friedrich Naumanni sihtasutuses, mida saab algusega kell 19 jälgida otseülekandes.