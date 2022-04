Venemaa süüdistab Londonit rünnakute provotseerimises oma territooriumil

Venemaa valitsus süüdistab Suurbritanniat Ukraina "provotseerimises" korraldamaks rünnakuid Venemaa territooriumil. Venemaa kaitseministeerium ütles, et on selliste rünnakute korral valmis tabama Kiievi "otsustuskeskusi".

Suurbritannia kaitseminister James Heappy ütles sel nädalal, et Ukraina jaoks ei ole tingimata probleem kasutada nende tarnitud relvi sõjaliste sihtmärkide vastu Venemaal.

"Ukraina sõjalised löögid varustusliinide katkestamiseks on sõja legitiimne osa," märkis Heappy ja nimetas Venemaa väiteid konfliktist NATO-ga sisutuks.

Venemaa on väitnud, et Ukraina väed on rünnanud sihtmärke tema territooriumil, sealhulgas naftabaasi Belgorodis, kuid Ukraina ei ole rünnakuid kinnitanud.

Uudisteagentuuri Interfax tsiteeritud avalduses ütles Venemaa kaitseministeerium: "Soovime rõhutada, et Kiievi režiimi otsene provotseerimine Londoni poolt sellisele tegevusele [rünnata Venemaa territooriumi], kui seda püütakse realiseerida, toob kohe kaasa meie proportsionaalse vastuse."

Ministeerium teatas ka, et Venemaa relvajõud on valmis andma vastulööke, kasutades suure täpsusega kaugrelvi Ukraina pealinnas Kiievis asjakohaseid otsuseid langetavate keskuste vastu.

Välisminister Sergei Lavrov süüdistas NATO-t ka volitatud sõja korraldamises.

Lavrov väitis, et lääs valas õli tulle, andes Ukrainale relvi ja tulejõudu, ning hoiatas korduvalt, et konflikt võib viia kolmanda maailmasõjani.