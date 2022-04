Allikson: Venemaa gaasitarnete peatamisel gaasi hinnale pikemat mõju ei ole

"Bulgaaria ja Poola on olnud kaks riiki EL-is, kes on juba varem öelnud, et 2022. aasta lõpus lõppevaid Gazpromi lepinguid ei pikenda. Ilmselt ka Gazpromi samm oli osaliselt tingitud sellest, et võimalik kaotus on väiksem, kuna nad niikuinii lõpetavad. Poolal on suurim alternatiiv ühendus Norraga, uus torujuhe on valmimas. Tegelikult on maikuust valmis toruühendus Leedu ja Poola vahel, nad saavad samamoodi kasutada Klaipeda terminali gaasiostuks," rääkis Allikson "Aktuaalsele kaamerale".

"Bulgaarial on samamoodi ühendused Kreeka kaudu, kust ostetakse gaasi Aserbaidžaanist näiteks. Samamoodi Kreeka kaudu on võimalik LNG-d osta, ta on hästi ühendatud teiste riikidega," kirjeldas Allikson.

Kolmapäeva hommikul tõi Venemaa teade kahte riiki tarnete peatamisest turgudele ajutise paanika, kuid Alliksoni hinnangul suuremat hinnatõusu oodata pole. "Kui eile olid hinnad 90 euro tasemel, siis hommikul 120 euro tasemel, päeval ja õhtul on jälle alla 110 olnud. See oli lühiajaline hinnahüpe, aga suuremat mõju ei ole," ütles ta.

Kas Venemaa võib peagi veel mõne riigi gaasikraanid kinni keerata, ei ole Alliksoni sõnul veel teada. "See selgub kui tulevad järgmiste ettevõtete makseajad, kas nad need maksed teostavad," ütles ta.

"Praegu on selles mõttes hea aeg, et kevadel on gaasi vaja vähe. Kõige rohkem on seda vaja varude soetamiseks, varusid on vaja täiendada suvel, et talvel oleks gaasi. Euroopa väljakutse on peamiselt see, kuidas täita need mahutid," rääkis Allikson.

Euroopa Liit on välja pakkunud ka kohustuslikud energiasäästu meetmed, millega üritatakse teatud osast Vene gaasist loobuda. "Aga need meetmed ei näe ka ette, et selle aasta jooksul suudetaks loobuda Vene gaasist. Suurim osa on LNG, mis asendaks torugaasi Venemaalt," rääkis ta.

Veeldatud maagaasi ehk LNG suurimaks probleemiks on see, et LNG tarnimiseks Põhja-Euroopasse on ühendused kehvad. "Seetõttu on vaja uusi terminale nagu ka meie vaatame Paldiski terminali, ka Saksamaa vaatab uut terminali, paljud riigid vaatavad võimalusi LNG juurde tootmiseks," ütles ta.

Teised meetmed näevad ette ka taastuvenergia eelisarendasmist. "Aastaga ei tee midagi, selle suvega suure tõenäosusega paljud protsessid nii palju ei muutu, et see midagi juurde tooks. Pikas perspektiivis on see üks kõige suurem osa," ütles Allikson.

Venemaa peatas kolmapäeval gaasitarned Poolasse ja Bulgaariasse, kui riigid ei nõustunud Venemaale gaasi eest rublasid maksma.