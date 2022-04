USA senaatorid kiirustavad ministrit seadustama isejuhtivad sõidukid

"Me oleme maha jäänud regulatiivse raamistiku loomisel, mis soodustaks selle valdkonna innovatsiooni ning kaitseks ja julgustaks samal ajal olulise kasu loomist, mida isejuhtivad sõidukid suudaksid tuua," öeldakse 12 demokraadist senaatori pöördumises transpordiminister Pete Buttigiegile.

Kirjas viidatakse USA konkurentidele, eelkõige Hiinale, mis olevat valdkonda märkimisväärselt investeerinud. Senaatorid küsivad Buttigiegilt ülevaadet selle kohta, milliseid samme ministeerium kavandab lähiajal isesõitvate sõidukite valdkonnas astuda.

Samuti tahavad USA seadusandjad teada, kuidas kavatseb ministeerium käsitleda taotlusi isejuhtivate sõidukite tootjatelt, mis ootavad riigilt selgemaid reegleid.

Väljaanne Automotive News viitab General Motorsi ja selle isejuhtivate sõidukite allüksuse taotlusele saada riigilt luba selliste sõidukite tootmiseks ja müügiks, millele riik pole seni vastanud.

USA kongress on juba üle viia aasta menetlenud seadusandlikku algatust, mis lubaks isejuhtivad sõidukid kasutusele võtta. Algatuse suhtes on muret väljendanud ametiühingud ning mitmed vabariiklastest senaatorid on süüdistanud ametiühinguid ja juriste seaduseelnõu vastuvõtmise takistamises.

Demokraatidest senaatorid leiavad oma kirjas ministrile, et isejuhtivad sõidukid võivad aidata vähendada liiklussurmasid, parandada puuetega inimeste liikumisvõimalusi ning vähendada parkimiskohtade nappust linnades.