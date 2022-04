Alexela alustab lähiajal Paldiskis LNG terminali kai ehitust

Alexela alustab lähiajal Paldiskis LNG terminali jaoks kai ehitust, vaatamata sellele, et läbirääkimised riigi äriühingu Eleringiga endiselt kestavad. Alexela ootab riigilt garantiid, et sõltumatult poliitilistest otsustest saavad nad oma kulud kaetud.

Elering täna läbirääkimiste seisu ei kommenteerinud, majandusministri sõnul on teatud ulatuses garantiid põhjendatud.

Haalamiskai ehitustööd merel algavad hiljemalt 15. mail, ütles Alexela juhatuse liige Marti Hääl. Praegu käivad ettevalmistustööd, materjalid on tellitud ning osaliselt ka tehnoloogia. Lõplik tehnoloogia valik sõltub sellest, milline on renditav laev.

"Oluline on, et oleks tehniliselt võimalik see laev vastu võtta ja seda teenindada. Muidu ei saa ehitust lõpuni viia. Selles mõttes hakkab selle küsimuse lahendamisega juba kiire. Ausalt öeldes olen muutumas murelikuks, sest juba pea kuu aega tagasi kuulsime, et Eleringil ja Gasgrid Finlandil on n-ö laev välja valitud, aga rohkem informatsiooni ei ole meil selle kohta tänaseni," rääkis Alexela Grupi juhatuse liige Marti Hääl.

Läbirääkimised Eleringiga kai rajamise üle alles kestavad, kuigi majandusminister Taavi Aas on varem öelnud, et aprilli lõpuks võiks olla lõppenud nii kõnelused Soomega ujuvterminali rentimiseks kui ka kai rajamiseks Alexela ja Eleringi vahel.

"Olen nõus, et kindalasti on kai ehitamisega seotud läbirääkimistega kiire. See kai peab ikkagi sügiseks valmis olema. Aga konkreetselt peavad läbi rääkima Alexelaga ja Elering, et kuidas anda investorile kindlus, et nende investeering saab tagasi teenitud," sõnas Aas.

Elering ei soovinud täna "Aktuaalsele kaamerale" läbirääkimiste seisu kommenteerida, Alexela ütles, et ootab Eleringi poolset pakkumist.

"Meie tegime Eleringile pakkumise, et Elering ehitaks gaasitoru sinna kai peale ja sellele pakkumisele me Eleringilt vastust ootamegi," sõnas Hääl.

Kui esialgu rendivad Eesti ja Soome veeldatud maagaasi terminali koos ning laev töötab Paldiskis, siis soomlased soovivad laeva hiljem, kui neil endil on olemas vastuvõtuvõimekus, laeva endale saada.

"Mina loodaks seda, et see kõik hakkab lõpuks tööle turupõhiselt, et Eesti maksumaksja ei pea sinna mingeid täiendavaid garantiisid ega tagatisi andma," sõnas Aas.