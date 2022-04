USA plaanib arestida ja müüa Vene oligarhide vara

USA esindajatekoda kiitis hiljuti sarnase eelnõu heaks.

Lääne liitlased on teinud alates märtsist koostööd, et pidada kinni Vene eliidi varasid alates kunstist ja kinnisvarast kuni helikopterite ja jahtideni. Valge Maja teatel on USA siiani blokeerinud ja kehtestanud sanktsioone enam kui miljardi dollari väärtuses laevadele ja lennukitele. Euroopa Liit kokku on külmutanud varasid 30 miljardi dollari ulatuses.

Valge Maja uued plaanid on laiemad ning kutsuvad üles rahandusministeeriumit, justiitsministeeriumit, välisministeeriumit ja kaubandusministeeriumit koostööd tegema.

Valge Maja selgitas, et paketiga "luuakse uued volitused Venemaa kleptokraatiaga seotud vara konfiskeerimiseks, võimaldatakse valitsusel kasutada saadud tulu Ukraina toetamiseks ja tugevdada veelgi sellega seotud õiguskaitsevahendeid".

Ettepanek saadeti kongressile koos palvega kiita heaks täiendava sõjalise, majandusliku ja humanitaarabi andmine Ukrainale.

Eelmisel nädalal jõustas president Joe Biden USA teise abipaketi andmise Ukrainale. See sisaldab 800 miljoni dollari ulatuses sõjalist abi ja 500 miljoni dollari ulatuses otsest majandusabi.

USA on andnud sõja vältel Ukrainale üle kolme miljardi dollari sõjalist ja julgeolekuabi, saatnud Euroopasse NATO liikmesriikidesse juurde 100 000 sõjaväelast, kehtestanud majandussanktsioone ning kehtestanud sadadele Vene oligarhidele ja poliitikutele reisikeelde ning külmutanud nende varasid.