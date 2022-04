Aastaga on toiduhinnad tõusnud kümnendiku, teraviljatooted ligi poole võrra

Toiduainete hinnatõus on kestnud juba aasta ning selle jooksul on toiduhinnad tõusnud ligikaudu 10 protsenti, teraviljatooted kuni 50 protsenti.

Coopi ostudirektor Oliver Rist ütleb, et viimase toiduainete hinnatõusu taga on selgelt Venemaa rünnak Ukrainale, kuna Ukraina on oluline põllumajandussaaduste tootja.

"Ukrainas valmistatakse ka päris palju pakendeid. Kõik need tarneahelad on seal katki. Isegi kui tehas täna veel töötab, võib olla päris keeruline neid tooteid Ukrainast välja saada," rääkis Rist.

Selveri äriarvestuse juhi Kristjan Andersoni sõnul mõjutab hinnatõus nüüdseks pea kõiki tooteid.

"Kus olukord võib olla on täna veel stabiilsem on joogi ja alkoholi riiulitel, kus hindade muutus jääb alla viie protsendi. Kõikides muudes tootegruppides me räägime juba kümneprotsendilisest keskmisest hinnakasvust. Keskmisest kõrgem on teraviljatoodete, kohvi ja kala hinna kallinemine, kus hinnatõus on juba 20-25 protsenti või veel kõrgem. Teatud toodete segmentides lausa 40-50 protsenti," rääkis Anderson.

Nii võrdleb Anderson praeguseid hindasid aastataguse ajaga.

Kohv ja kala ei kalline sõja tõttu. Rimi ostujuht Talis Raak selgitas, forelli ja lõhe hindade tõusu.

"Punase kala hinnatõusu taga on nõudluse kasv ja tõik, et Norra kasvatused ei suuda meile tarnida samas koguses kuna neil on probleeme kasvatamisega," tõdes Raak.

Rimist siiski vähem kaupa ei osteta, lisas Raak.

"Aga on tootegrupp, kus kliendid kindlasti otsivad soodsamaid alternatiive. Näiteks needsamad teravilja grupid – jahu, tangained. On ka gruppe, kus näeme mahtude vähenemist. Näiteks on seda selgelt näha punase kala müügis. On ka gruppe, kus on hinnatõus, mida kliendid on märganud, aga tarbimismuutust ei ole. Siin on hea näide kohv. Inimesed ostavad seda ikka täpselt samas mahus," kirjeldas Taak.

Selveri kliendi ostukorv on seevastu aasta taguse ajaga võrreldes pea euro võrra odavam. "Kõige põhilisemaid toiduained värsket liha, kala, piima, puu- ja köögivilja ostetakse vähem kui aasta tagasi. Need moodustavad üle 45 protsendi kogu ostukorvist," ütles Selveri äriarvestuse juht Anderson.

Siiski kasvab ka Selveri külastajate arv. Anderson pakub, et klient võib pandeemia raugemise tõttu valmistada vähem toitu kodus ja taas einestada rohkem restoranis.

Hinnatõusu tulevikku ei oska poepidajad ennustada.