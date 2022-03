Teravilja hind tõuseb, kuid defitsiiti oodata ei ole

Ukrainas toimuv sõda on tõstnud väetiste hinda sõltuvalt toiteelemendist kuni mitmekordselt. Kuigi osa väetistest on Eestis põllumajandussektoris tegutsejatel ette varutud, on kulude kasv arvestades nii kütuse kui ka energiahindade tõusu tootmises paratamatu.

"Meil ei ole lihtsalt asendusi ja need asendused, mis on, on suhteliselt kallimad ja see tähendab, et mitte ainult ei ole võib-olla paarikümne protsendist hinnakasvu, mis kandub üle konkreetsesse tootmisse, vaid see võib olla lausa kordades. See, mis meid ees ootab sügisel, on tõsine väljakutse," rääkis EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi professor Rando Värnik.

Saare-Anni talu peremehe Einar Saare sõnul on kartuliväetise hind on tõusnud ligikaudu 100 protsenti. "Tänu sellele, et oleme väetiseid natuke varem ära ostnud, saame sedavõrd odavamalt toota sügisel. Mis puudutab teravilja, siis natuke magasin maha selle teraviljaväetise ostu. Kui väetise hinnad jäävad nii kõrgeks nagu praegu ja sügisel peame selliste hindadega külvama, siis muutub küll asi hulluks," ütles Saar.

Viljameister OÜ juhi Ahti Aruksaare sõnul võivad kulud sisenditele tõusta isegi poole võrra. "Nüüd tuleb vaadata kuludele otsa ja proovida kokku hoida," rääkis ta ja lisas, et riskide katmiseks vähendas suvikülvi pinda pea poole võrra.

Samas ütles Baltic Agro arendusdirektor Margus Ameerikas, et teraviljasektoris on endiselt ületootmine ja nii ei ole Eestis teraviljadefitsiiti karta. Kuna Venemaa ja Ukraina teraviljast sõltuvates riikides tekib aga suurem defitsiit, tuleb börsihinnast sõltuvalt arvestada ka Eestis kõrgemate hindadega.

Milliseks teraviljasaaduste hinnad sügisel kujunevad, ei osata aga veel prognoosida.

"Seda on väga raske hinnata. See sõltub ju kõik sellest, kuidas sõjategevus läheb ja ausalt öelda, siis vilja osatähtsus leiva hinnas on alla 10 protsendi. Kui vili läheb kallimaks, siis ju ei tohiks minna leiva hind kohe automaatselt topelt kallimaks, aga just need kõik muud täiendavad kulud eelkõige energiakulud, mis ka hindu tõstavad," ütles Ameerikas.

Suurenev huvi kartulikasvatuse vastu peaks Rando Värniku sõnul hoidma ära ka kartuli defitsiidi. Arvestades praegust olukorda tuleks tema sõnul aga isevarustuse taset siiski tõsta ja teha ettevalmistusi hindade madalamal hoidmiseks.

"Täna on see koht, kus me peame otsima alternatiive. Kõik võimalused, kaasa arvatud see, kuidas näiteks suudame biojäätmetest teha komposti ja sealt kaudu mullaviljakusasendajaid leida. Kõik need variandid tuleb selgelt ette võtta, et energiakriisis, väetise hinnatõusus üle elada," ütles Värnik.