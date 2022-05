Austraalia tõstis esimest korda 11 aasta jooksul intressimäärasid

Baasintressimäär kerkis 0,35 protsendini. 400 000 euro suuruse kodulaenuga austraallase jaoks tähendab see, et kuumakse kasvab 55 euro võrra.

Austraalias on inflatsioon ligi viis protsenti, mis on viimase 21 aasta kiireim hinnatõus. Keskpanga kinnitusel on hinnad tõusnud tunduvalt kiiremini kui varem prognoositi. Samal ajal on tööpuudus madal ja ka palgad kerkivad.

"Meil ei ole viimasest ajast kogemust, kui palju mõjutab palkasid ja hindu see, et tööpuudus on väiksem kui neli protsenti. Samal ajal tuleb arvestada ka seda, et eraisikute laenukoormus on märgatavalt kasvanud ning paljud laenuvõtjad ei ole kunagi tunda saanud intressitõusu. See on üks asi, mida me peame järgnevate kuude jooksul tähelepanelikult jälgima. Vaatamata määramatusele eeldan ma,

et järgnevatel kuudel tuleb intresse veelgi tõsta," rääkis Austraalia keskpanga juht Philip Lowe.