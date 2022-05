Idapiiri väljaehitamine kallineb: ainuüksi aia hind on kahekordistunud

Kuigi Eesti ja Venemaa vahelise kontrolljoone ehitus edeneb plaanipäraselt ning töödega ollakse isegi graafikust ees, tuleb piiririba uute etappide väljaehitamisel arvestada ehituse kallinemisega. Üks suuremaid muutujaid ehituse hindades on viivitusaed, mille hind on kahekordistunud ning mille hankimine on muutunud järjest keerulisemaks.

Kontrolljoone esimene 23,5-kilomeetrine lõik, mis kulgeb kolmikpunktist kuni Luhamaani, on sisuliselt valmis ning ehitaja plaanib selle suve hakul riigile üle anda. Peaaegu aasta varem kui lepingujärgne tähtaeg.

"Soodsad ilmastikutingimused, mis võimaldavad kiiremini ehitada, on andnud võimaluse piiri ehitusega kiiresti edasi liikuda. Täna on töös juba järgmine ehitusetapp, mis on ligikaudu 40 kilomeetrit," ütles politsei- ja piirivalveameti piirivalveosakonna juht Egert Belitšev.

Kui palju aga läheb piiri ehitus edaspidi maksma, seda ei oska praegu keegi öelda.

"Teise lepinguga on lisaks hinnatõusule selline nüanss, et meie piirkonnas on aiale kui materjalile tohutu konkurents. Meie head naabrid Läti, Poola, Leedu ehitavad ka meeleheitliku tempoga aeda ja ressurss on üsna limiteeritud juba," lausus Merko Ehitus Eesti projektidirektor Tarmo Sinisaar.

Sinisaare sõnul on viivitusaia hind kahekordistunud ning oluliselt on pikenenud ka tarneaeg. Aga veel: geosünteetika hind on tõusnud ligemale 70 protsenti, tee- ja ehitusmaterjalid 30 protsenti ning kütus 50 protsenti. See tähendab, et ainuüksi kütuse hinna kallinemine võib muuta piiriehituse edaspidi 20 kuni 30 protsenti kallimaks.

"Loomulikult terase hinnatõus ja nafta hinnatõus mõjutab meid, sest terase maht on meeletu ja nafta hinnaga on kõik seotud, mis maailmas ja ehituses on," ütles Sinisaar.

"Kõikides lepingutes on sees vääramatu jõu klausel. Täna meil indikatsioone selles osas ei ole, et me peaks valitsuselt lisaraha küsima. Aga meil on väga palju erinevaid hankeid käimas ehk meil on ka järgmiste ehitusetappide hanked, tehnika hanked. Tulevaste hangete vaates võivad hinnad osutuda kallimaks, kui me oleme arvestanud. Siis see vajab ka täiendavaid finantseeringuid," lausus Belitšev.