Helme: valitsuse osapooltel ei ole enam võhma koos edasi minna

"Sellel valitsusel on nii palju sisemist vastuolu ja nii palju puuduolevat tahet üldse midagi kokku leppida. Ükskõik, kas ma räägin keskerakondlastega või reformierakondlastega, on mõlemad emotsionaalselt sealmaal, et enam ei ole võimalik nendega edasi teha. Ja et kui muud üle ei jää, siis las läheb lõhki ja kasvõi läheme opositsiooni. Ja seda ütlevad mõlemad pooled. Seal enam ei ole seda võhma kriisidest üle tulla. See valitsus võib laguneda küll," ütles Helme ERR-ile.

Martin Helme sõnul aga Keskerakonna eestvedamisel EKRE-ga valitsuskoalitsiooni loomise ettevalmistamist toimunud ei ole. "Kas käivad kompamised uue valitsuskoalitsiooni tegemiseks? Siis kui käivad, siis meie nendes ei ole. Minu juures ei käi keegi kompamas," sõnas Helme.

Reformierakonna juht Kaja Kallas näitas neljapäeval peretoetuste eelnõule reageerides Helme sõnul oma poliitilist diletantlikkust, kui ta eelnõu seadusena vastu võtmise korral tagasi astuda lubas.

"Kui see võetaksegi vastu, siis meil on enne jaanipäeva riik ilma valitsuseta, kui ta oma sõnadele kindlaks jääb. Aga kui ta ei jää, siis ta peab oma sõnu sööma. Aga teiseks. Vastandada end nii üheselt ja nii selgelt päris teemale, ehk Eesti iibe probleemi lahendusele ja Eesti lasterikaste perede toetamisele... Nii kategooriliselt sellele "ei" öelda on arusaamatu lihtsalt. Me saame kõik aru, et sellel on suur hinnasilt juures, aga põhimõtteliselt öelda, et "üle meie laiba", see ei ole minu meelest tark poliitika. See näitab seda emotsionaalset fooni, mis valitsuses on," kommenteeris Helme.

Krõbedaid sõnu jagus Helmel ka Keskerakonna aadressil, öeldes, et partei rikkus Eesti poliitika kirjutamata reeglit.

"See on Eesti poliitika kirjutamata reegel number üks, et koalitsioonierakonnad ei tee omi asju opositsioonierakonna häältega. Mis siis nüüd järgmine asi võiks olla? Ega Reformierakonnal on eelnõusid, mida nad koostöös meiega saavad riigikogus läbi suruda niuh ja niuh. See võib olla mingi eestikeelse hariduse eelnõu. Meil seda ühisosa, kui otsida, siis leiab. Niimoodi ei ole ju võimalik valitsust koos hoida. Valitsuses lepitakse kokku asjad, milles on ühisosa ja need asjad tehakse ära. Nendes asjades, milles kokku ei lepita, nendes lepitakse kokku, et nendega me ei tegele. Kui sa sellest reeglist mööda lähed, siis sa sisuliselt astud väljapoole seda raamistikku, kuidas koalitsioon töötab," rääkis Helme.

Helme sõnul ei ole Keskerakond suutnud juba pikka aega valitsuses oma valijate huvide eest seista.

"Üks põhjus on see, et nende ministrid ei ole võitlejad, nad on mugavusministrid. Teine põhjus on see, et erakonna esimees ei istu valitsuses. Kolmas põhjus on see, et koalitsioonierakondade esimehed omavahel lihtsalt ei saa läbi, neil ei ole seda klappi. Nad ei suuda asju selgeks vaielda. Ja eriti pärast seda, kui meile tekkis sõjaprintsess, kes sai tiivad endale, siis lihtsalt Keskerakonna ühelegi murele ei tõsteta toru," rääkis Helme.

"Mõnes mõttes on Keskerakond meeleheitel. Ja selle puhul on selge tulemus poliitikas, Keskerakonna toetajad näevad seda ja näitavad allapoole pöialt. Selline olemine valitsuses lõpeb Keskerakonnale katastroofiliselt valimistel," lisas ta.

Helme sõnul ei õnnestunud Keskerakonnal suuri võite saada ka lisaeelarvesse.

"Poliitikas loevad erakonnad seda, et kas minu ministritele ka tulid asjad, kas meie valdkonnast tulid asjad, millega pärast valimistele minna ja öelda, et me tegime oma valdkonnas suuri tegusid. Ja kui vaadata neid eelarve jaotusi, siis nende ministrid ei saanud mitte midagi," lausus Helme.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid andis neljapäeval üle laste- ja peretoetuse seaduseelnõu, mille eesmärk on toetada Eesti lastega perede toimetulekut. Keskerakonna valitsuspartner Reformierakond eelnõule oma allkirja ei andnud, märkides, et Keskerakond rikkus Reformierakonnaga tehtud kokkulepet.

Peaminister ja Reformierakonna juht reageeris Keskerakonna sammule süüdistustega, et viimane soovib teha valitsust EKRE-ga. Kallas ütles, et kui eelnõu seadusena vastu võetakse, on praegune valitsus lõpetanud eksisteerimise.