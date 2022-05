Allikad: Vene riiklik laevafirma loobub sanktsioonide tõttu tankeritest

Ajalehe The Wall Street Journal allikate teatel on Venemaa riiklik laevafirma Sovcomflot Aasia ja Lähis-Ida investoritele maha müünud juba tosinkond tankerit. Sovcomflot proovib täita oma võlakohustusi lääneriikide pankade ees.

"Sovcomflot müüs viis tankerit Dubais asuvale firmale Koban Shipping. Firma müüs veel neli veeldatud maagaasi vedavat tankerit Singapuris asuvale Eastern Pacific Shippingule. Sovcomflot peab läbirääkimisi samuti hiinlastega," ütlesid asjaga kursis inimesed ajalehele The Wall Street Journal.

Väljaanne Lloyd's List teatas, et Sovcomflot tahab maha müüa kuni ühe kolmandiku oma laevastikust.

Sovcomflot omab ja opereerib 122 laeva, sealhulgas tankereid, maagaasilaevu ja jäämurdjaid. Firma asub Peterburis. Sovcomflot väidab, et müüb maha vananevaid laevu, mille kasutamine on Venemaa kaubalaevastiku suhtes kehtestatud sanktsioonide tõttu võimatu.

"Laevade uued omanikud pole täpselt veel teada. Osa tehingutest toimub läbi varifirmade võrgustiku," ütlesid asjaga kursis inimesed.

Ekspertide sõnul on osa maha müüdud laevadest nüüd teise nimega ja registreeritud teiste lippude alla, selle eesmärk on tagada laevade kindlustatus, vahendas The Wall Street Journal.

Sovcomflot oli üks 13 suurest Venemaa ettevõttest, mille suhtes USA kehtestas 24. veebruaril sanktsioonid. Firma on nüüd USA mustas nimekirjas. Sovcomfloti võlakohustused lääne pankade ees ulatuvad umbes 2,4 miljardi dollarini.