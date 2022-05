Macron nimetas Prantsusmaa uueks peaministriks Elisabeth Borne'i

Prantsusmaa president Emmanuel Macron nimetas esmaspäeval uueks peaministriks Elisabeth Borne'i, kes on esimene naine riigi valitsuse eesotsas viimase 30 aasta jooksul. Prantsusmaal toimuvad järgmisel kuul parlamendivalimised.

Borne veetis suure osa oma karjäärist sotsialistide juhitud administratsioonides. Ta liitus Macroni meeskonnaga 2017. aastal. Borne võtab ameti üle Jean Castexilt, kes lahkub poliitikast, vahendas The Times.

"Borne keskendub loodusele, tervisele, haridusele, tööhõivele, Euroopale ja julgeolekule," ütles Macron. President lubas valimiskampaanias, et nimetab järgmiseks peaministriks naise.

Borne töötas Macroni eelmises valitsuses tööministrina. Tema kriitikud leiavad, et tema juhtimine on liiga tehnokraatlik.

"Ta on külm nagu jääkuubik. Ta võib valijad eemale peletada," ütles üks kõrge ametnik Prantsusmaa meediale.

Mõned Prantsusmaa analüütikud leiavad, et Borne'i tehnokraatlik stiil võis talle isegi kasuks tulla, kuna president ei soovi karismaatilise peaministri varju jääda. Prantsusmaal on olnud ainult üks naispeaminister. Edith Cresson oli ametis vähem kui aasta pärast ametisse nimetamist 1991. aastal.

Borne'i ametisse nimetamist peetakse Prantsusmaal märgiks, et Macron proovib ühiskonda ühendada. Macron proovib tagasi võita vasakpoolseid valijaid.

Borne kinnitas hiljutises intervjuus, et toetab vasakpoolset poliitikat. "Ma olen vasakpoolne naine, sotsiaalne õiglus ja võrdsed võimalused on see, mille eest olen oma elu jooksul võidelnud," ütles Borne.