Maailma koguvõlg jõudis 305 triljoni dollarini

Hiina võlg kasvas esimese kvartali jooksul 2,5 triljoni dollari võrra, USA võlg kasvas 1,5 triljonit dollarit. Euroala koguvõlg vähenes kolmandat kvartalit järjest.

IIF-i analüüs näitab, et riigid karmistavad kogu maailmas oma rahapoliitikat, seda poliitikat juhib USA föderaalreserv. Föderaalreservi kehtestatud intressimäärad tugevdavad samuti dollarit.

"Kuna keskpangad jätkavad poliitika karmistamist, et ohjeldada hinnatõusu, siis dollari tugevnemise tõttu muutuvad laenukulud üha suuremaks. Riikide rahastamisvajadused on endiselt suuremad kui enne pandeemiat, toormehindade tõus võib mõnda riiki sundida suurendama avalikke kulutusi veelgi, et vältida sotsiaalseid rahutusi," teatas IIF.

USA riigivõlg ületas juba veebruaris 30 triljoni dollari piiri. Valitsuse laenuvõtmine kiirenes pandeemia ajal, kui Washington üritas leevendada kriisist tulenevaid majandusraskusi.