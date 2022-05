Sanktsioonide all oleva Vene elektrimüüja äritegevus Baltikumis lõpetati

Venemaa agressiooni tõttu Ukrainas sanktsioonide all olev Inter RAO ja tema tütarühingud ei saa laupäevast kaubelda Nord Pooli elektribörsil. See tähendab, et ettevõte ei saa müüa elektrit Leedu ja Läti hinnapiirkonda, tütarettevõte Inter RAO Eesti ei saa enam Eestis elektrimüüjana tegutseda.