Hinnalae tõstmine Nord Poolil tarbija jaoks tõenäoliselt midagi ei muuda

Hinnalage tõsteti, kuna Prantsusmaal tõusis aprillis kahel tunnil elektri hind senise maksimumi 3000 euro lähedale. Euroopa Komisjoni määruse järgi tuleb aga hinnamäära tõsta, kui see ületab mingis hinnastamispiirkonnas 60 protsenti maksimaalmäärast.

Energiaeksperdi Sandor Liive sõnul on tegemist automaatse otsusega.

"Eks see maksimumhind on selline teoreetiline maksimum. Aga kui vaadata natuke pakkumiskõveraid, siis igal päeval on keegi, kes sellise hinnaga elektrit pakub või sellise hinna pealt on valmis elektritarbimisest loobuma," rääkis Fermi Energia nõukogu esimees.

Liive sõnul hinnalae tõstmine tarbijani jõudvat elektrit kallimaks ei muuda.

"Neid tunde tegelikult, kus maksmimumhind on olnud, ei ole. Aga mis on tõsi, mida regulatsioon näitab, et põhimõtteliselt see on nagu iseliikuv n-ö eesmärk, et nii kui läheb hind korraks kõrgele mõneks tunniks, läheb maksimumhind kõrgele," rääkis Liive.

Eestis on börsi rekordhind tunnis ületanud 1000 euro piiri. See oli eelmise aasta detsembris, mil tekkis võimsuse puudujääk: taastuvenergiat polnud ja elektrivõimsused olid remondis. Sellisel juhul võivad pääseda turule väga kallid reservvõimsused.



"Maksimaalsed pakkumised saavad olla 4000. Eelkõige pakuvad selliste hindadega võimsusi turule reservjaamade hoidjad, võivad olla süsteemihaldurid (TSO) ka. Ka Eestis on öeldud, et maksimumhinnaga pakutakse reservjaamade elektrit turule, kui seda peaks vaja olema," rääkis Baltic Energy Partners juhatuse liige Marko Allikson.

Nii Liive kui ka Allksoni sõnul on Nord Pool praegu parim lahendus meie piirkonna elektri hinnastamiseks. Börsihinna määrab viimane pakkuja. Kui taastuvenergiat pole, katab viimasena turunõudmise kallis gaasijaam.

Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla sõnul ei soosi elektribörsi turureeglid hinnakonkurentsi.

"Kõrgema hinna oksjonil meil ei ole võimalik järjest osta odavamalt, vaid müüakse selle hinnaga, mis on parasjagu turu hind. Eesti Energia praegu teenib väga ilusat kasumit tänu sellele," rääkis Uusküla.

"Me sõltume sellest, mida Skandinaavia riigid planeerivad. Ja eks meil on siin natukene tegemata tööd ka. Kui vaadata elektrihinda Eestis ja Soomes, siis viimase kuu aja jooksul seitsmel päeval on olnud Eestis ja Soomes elekrihind sama, ülejäänud päevadel on elekter Soomes odavam olnud," lisas ta.