Erdogan: ootame Rootsilt konkreetseid samme terrorismiga tegelemisel

Erdogan kordas Türgi poolt varem väljaöeldut, et liitumine NATO-ga eeldab, et Rootsi tegeleks riigis varjupaiga saanud Kurdi Tööpartei liikmete ja riigipöördes süüdistatava Fethullah Guleni järgijatega. Sama probleem, kuigi vähemal määral, on Türgi hinnangul ka Soome liitumistaotlusega.

Erdogan märkis telefonikõnes lisaks, et Türgi ootab, et Rootsi lõpetab 2019. aastal Türgile kehtestatud relvamüügiembargo.

Erdogan pidas laupäeval telefonivestluse ka Soome presidendi Sauli Niinistöga, kelle sõnul oli jutuajamine avatud ja otsekohene.

"Ma ütlesin (Erdoganile), et NATO liitlastena pühenduvad Soome ja Türgi üksteise julgeolekule ja meievahelised suhted muutuvad tugevamaks," kirjutas Niinistö sotsiaalmeedias.

An open and direct phone call with President @RTErdogan. I stated that as NATO Allies Finland and Turkey will commit to each other's security and our relationship will thus grow stronger. Finland condemns terrorism in all its forms and manifestations. Close dialogue continues.