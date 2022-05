Soome ja Rootsi osalevad juunis NATO tippkohtumisel

Sanchez teatas sellest teisipäeval maailma majandusfoorumil Davosis.

Soome ja Rootsi esitasid eelmisel nädalal taotlused NATO-ga liitumiseks. Riigid on põhjendanud oma otsust Venemaa sissetungiga Ukrainasse 24. veebruaril. Türgi on olnud siiani tõrges Rootsi ja Soome liitumist alliansiga toetama, öeldes, et need riigid varjavad terroriste.

NATO tippkohtumine toimub 28. kuni 30. juunil.