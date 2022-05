Soome välisminister: erimeelsused Türgiga lahenevad paari nädala jooksul

Haavisto sõnul ei takista Türgi seejärel Soome vastuvõtmist NATO liikmeks.

"Paari päeva eest ütlesin ma, et see on kõige rohkem päevade küsimus. Nüüd, lihtsalt, et olla ettevaatlik, ütlen ma, et see on nädalate küsimus," rääkis Haavisto.

"Ma olen optimistlik, et probleemid lahendatakse, kuid see võib võtta veidi aega," lisas ta.