Biden: Soomel ja Rootsil on USA täielik toetus teel NATO-sse

USA president Joe Biden ütles Washingtonis Soome presidendi Sauli Niinistö ja Rootsi peaministri Magdalena Anderssoniga kohtudes, et USA toetab täielikult nende riikide soovi NATO-sse astuda. Biden kinnitas, et NATO laienemine ei kujuta endast ohtu.

Biden rääkis, et Soomel ja Rootsil on tugevad demokraatlikud institutsioonid, tugevad sõjaväed ning tugevad ja läbipaistvad majandused, samuti tugev moraalne tunnetus sellest, mis on õige.

"Nad vastavad igale NATO tingimusele ning veel mõnele. Kaks uut NATO liikmesriiki põhjas tugevdaks alliansi julgeolekut ja süvendaks julgeolekukoostööd," ütles Biden.

Bideni sõnul pakub ta uhkusega USA toetust "kahele suurele demokraatiale ja võimekale partnerile maailma ajaloo kõige võimsama kaitsealliansiga liitumisel".

"Küsimus on tulevikus. Küsimus on taaselustatud NATO-s, millel on vahendid, selgus ja veendumus kaitsta meie ühiseid väärtusi ja juhtida maailma," ütles Biden.

Biden ütles, et Soome ja Rootsi liitumine tugevdaks allianssi.

Niinistö ütles Valges Majas, et on valmis arutama Türgi muresid NATO laienemise pärast. Niinistö sõnas, et Soome on valmis toetama Ankara julgeolekut.

"Soomel on Türgiga olnud alati laiaulatuslikud ja head kahepoolsed suhted. NATO liitlastena ma pühendume Türgi julgeolekule samamoodi nagu Türgi pühendub meie julgeolekule," rääkis president.

"Me võtame terrorismi väga tõsiselt. Me mõistame hukka igas vormis terrorismi ja me võitleme selle vastu aktiivselt. Me oleme valmis avatult ja produktiivselt arutama kõiki muresid, mis Türgil võivad olla meie liikmesusega," ütles ta.

Niinistö lisas, et Soome otsus taotleda NATO liikmesust langetati parlamendi ülekaaluka enamusega ning rahva tugeva toetusega.

Niinist sõnas, et Soome oleks NATO tugev liitlane. Ta lisas, et Soome relvajõud on Euroopa ühed tugevamad.

Andersson ütles, et Venemaa täieulatuslik agressioon Ukraina vastu viis Rootsi otsuseni taotleda NATO liikmesust. Andersson lisas, et Rootsi julgeolek on kõige paremini kaitstud NATO-s.

"Minu valitsus on jõudnud järeldusele, et Rootsi inimeste julgeolek on kõige paremini kaitstud NATO-s ning seda toetab Rootsi parlamendi väga ulatuslik toetus," rääkis ta.

Andersson lisas, et NATO muutub Rootsi ja Soome liitumisega tugevamaks.

"Me oleme julgeolekupakkujad, kellel on arenenud kaitsevõimekused. Ja me oleme vabaduse, demokraatia ja inimõiguste eest võitlejad," sõnas ta.

Anderssoni sõnul loodab Rootsi, et liikmesuse protsess ratifitseeritakse kiiresti.

Andersson ütles, et ka tema ootab dialoogi Türgiga, et viimase muredele vastata.