Marin: Soome ei ole NATO liikmesuse osas ühelegi lahendusele ust sulgenud

Soome peaminister Sanna Marin andis intervjuu Itaalia ajalehele Corriere della Sera, kus ta Reutersi teatel ütles, et tema riik ei taha oma territooriumile NATO baase ega tuumarelvi. Hiljem teatas Marin, et uudisteagentuur on tema sõnu valesti tõlgendanud ja kinnitas, et Soome ei ole ühelegi lahendusele ust sulgenud.