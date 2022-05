Habeck: EL jõuab Vene naftaembargos lähipäevil kokkuleppele

"Me saavutame lähipäevil läbimurde," ütles Habeck Saksamaa telekanalile ZDF.

Nafta hind on praegu maailmaturul volatiilne, rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind on umbes 113 dollarit barreli kohta.

Habecki sõnul tegutsevad Euroopa Komisjon ja USA selle nimel, et kehtestada ülemaailmsele toornafta hinnale ülempiir.

"See on muidugi ebatavaline meede, kuid me elame ebatavalisel ajal. See töötab ainult siis, kui sellega ühinevad mitmed riigid," ütles Habeck.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles hiljuti , et Kreml keskendub suhete arendamisele Hiinaga.

"Nüüd, mil lääs on võtnud diktaatorliku positsiooni, kasvavad meie majandussidemed Hiinaga veelgi kiiremini. Kui lääs tahab midagi suhete taastamise osas ette võtta, siis me kaalume tõsiselt, kas meil on seda vaja või mitte," väitis Lavrov.