EL-i liikmed ei jõudnud taas Vene naftaembargos kokkuleppele

Euroopa Liidu ametnik ütles Reutersile, et liikmesriigid ei jõudnud ka pühapäeval kokkuleppele Vene naftale embargo kehtestamises. Kõnelusi jätkatakse esmaspäeva hommikul, et jõuda kokkuleppele enne Euroopa Liidu tippkohtumist, mis algab esmaspäeva pärastlõunal.

Arutlusel on ettepanek, millega keelatakse aasta lõpuks Vene nafta, mis saabub Euroopa Liitu laevadel. Kehtima jääb erand sellele naftale, mis saabub Venemaalt läbi Družba torujuhtme, mille kaudu varustatakse naftaga Ungarit, Slovakkiat ja Tšehhit.

Saksamaa majandusminister Robert Habeck väljendas pühapäeval muret selle pärast, et Euroopa Liidu ühtsus hakkab murenema. Ta märkis, et pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse oli näha, mis juhtub siis, kui Euroopa on ühtne.

Vaadates ette esmaspäevasele kohtumisele, avaldas minister lootust, et ühtsus püsib, kuid tema hinnangul on see hakanud juba murenema.

Habeck kutsus Saksamaad ja teisi liikmesriike üles sisemisele ühtsusele, hoolimata poliitilistest erimeelsustest.