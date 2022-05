Reformierakond hakkab esmaspäeval peretoetuste eelnõu takistama

Esmaspäeval on võimuliidus tüli põhjustanud peretoetuste eelnõu esimene lugemine.

Reformierakonna juht Kaja Kallas ütles neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et eelnõu takistamiseks ei ole välistatud ka obstruktsiooni rakendamine Reformierakonna saadikute poolt. Tegemist oleks olukorraga, kus üks valitsuskoalitsiooni erakond kasutab venitamistaktikat oma koalitsioonipartneri eelnõu takistamiseks.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev ütles ERR-ile, et Reformierakonna ootus on, et Keskerakond võtaks eelnõu tagasi või jätaks nii-öelda sahtlisse, et sama või uut eelnõud sügisel põhjalikumalt edasi arutada.

"Eeskätt me loodame ikkagi selle peale, et Keskerakond koalitsioonipartnerina koos opositsiooniga selle eelnõuga edasi ei lähe. See ei ole normaalse koalitsiooni toimimise loogika ja nad mõistavad, et seda arutelu peame me sügisel," rääkis Võrklaev.

Kui aga Keskerakond esimese lugemisega siiski edasi läheb, on Reformierakonnal võimalik riigikogus algatada eelnõu tagasilükkamise hääletus ning kui see läbi ei lähe, siis ei ole välistatud obstruktsioon. Eelnõu teisel lugemisel saab teha ka hääletuse eelnõu katkestamise suhtes.

"Me oleme praegu seda meelt, et me vaatame seda, kuidas me reageerime, esimese lugemise käigus," ütles Võrklaev.

"Me oleme veendunud, et see arutelu peaks toimuma eelarve käigus. Antud juhul ei ole tegemist tegelikult peretoetuste aruteluga. Siin taga on selgelt poliittehnoloogilised põhjused," lausus ta.

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg eelnõule kukub 1. juunil ning päev hiljem peab sotsiaalkomisjon otsustama teise ja kolmanda lugemise ajad.

Sotsiaalkomisjoni edasise käitumise otsustab ka see, kui palju muudatusettepanekuid Reformierakond eelnõule esitab.

ERR-ile teadaolevalt arutatakse kahe variandi vahel - kas teine lugemine 7. juunil ja kolmas 9. juunil või teine lugemine 9. juunil ja kolmas 15. juunil.

Karilaid Reformierakonnale: soovime koos edasi minna, ärge jääge maha

Keskfraktsiooni esimees Jaanus Karilaid ütles reedel ERR-ile, et eelnõuga viivitamine ei oleks mõistlik, sest peretoetuste tõusuga seotud IT-rakendused vajavad täiendusi ning aega.



"See halvendaks meie poliitilise mõtte rakendamist. Seega ei usu et Reformierakond hakkab takistama lastetoetuste väljamaksmist. Jätkuvalt kutsun ka neid eelnõuga liituma, seda enam et oleme asunud eelnõud veel paremaks tegema," lausus Karilaid.

Küsimusele, kas valitsus võib Keskerakonna tegutsemise tõttu kukkuda, vastas ta, et sellest on rääkinud vaid Reformierakond.

"Keskerakonna jaoks on üldse kummaline et lastetoetuste ja perede toetamise kontekstis räägitakse peaministri tagasiastumisest. Enne jaanipäeva soovime eelnõu vastu võtta. Aga kumb on tähtsam kas perede toetamine või kellelegi näilise mugavustsooni hoidmine? Loomulikult esimene," rääkis Karilaid.

ERR küsis Karilaiult, kas mitte Keskerakond ei lähe võimupartnerist selle eelnõuga mööda, pannes koalitsiooni töövõime kahtluse alla.

"Ei lähe mööda, soovime minna koos. Ärgu jäägu maha," vastas Karilaid.

"Oleme korduvalt öeldud partnerile et Eesti inimeste ja perede toimetutulek on meie erakonnale väga oluline. Miks seda ei kuuldud varem, see küsimus ongi meid toonud tänase lahenduse juurde," lisas ta.

Ott Lumi: järgmine nädal otsustab koalitsiooni tuleviku

Politoloog Ott Lumi ütles ERR-ile, et järgmine nädal on valitsuse püsimise seisukohast otsustav.

"Vormiliselt ta ei pruugi veel laiali minna, aga ma arvan, et koalitsioonipartnerite vahelised pinged, aga ka näiteks Keskerakonna sisesed pinged on liiga pikalt juba kestnud. Ilmselt ei ole võimalik enam välja kannatada," kommenteeris Lumi.

Keskerakonna puhul viitas Lumi pingetele riigikogu ja valitsuse delegatsioonide vahel.

"Kui Reformierakond on tihti öelnud, et nendel on viimane piir käes, siis ma arvan, et seekord nad ei kavatse enam kannatada, kuna nende positsioon on lähenevate valimiste mõttes suhteliselt kindel. Mis puudutab Keskerakonda, siis ilmselt on erakonna esimees suhteliselt keerulises olukorras. Erakond on võtnud väga jäike positsioone. Ma ei näe, et Keskerakonnal oleks väga taganemisruumi," lausus Lumi.

Lumi ütles, et kui Reformierakond otsustab hakata kasutama obstruktsiooni, on valitsuskoalitsioon sisuliselt läbi.

Võimalust, et valitsuskoalitsioon otsustab üha ägenevat omavahelist vastandumist lihtsalt ignoreerida ja koalitsioonina edasi minna, Lumi ei näe. "Ma arvan, et Reformierakond ei ole motiveeritud niimoodi käituma ja pingelõdvendust sealtpoolt ei tule," ütles Lumi.

"See pilt valitsuse osas on suhteliselt pilvine," märkis Lumi.