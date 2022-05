Karilaid: keskfraktsioon on ühtne ja peretoetuste tõusust ei tagane

Eesti Päevaleht kirjutas kolmapäeval anonüümsetele keskerakondlastele vihjates, et keskerakondlased kritiseerivad viisi, kuidas peretoetuste teema erakonna juhtide otsusel riigikogu suurde saali jõudis.

"Jaanus (Karilaid - toim) lõhub seda koalitsiooni ja ei vaata absoluutselt ringi. Sellega tuleb kaasa fraktsioon ja õhkkond fraktsioonis on ebaterve. Seda pole viimased kümme aastat olnud," rääkis lehele anonüümne allikas.

Karilaid ise ütles kolmapäeval ERR-ile, et kolmapäeval kogunenud keskfraktsioon kinnitas üle, et ollakse peretoetuste tõstmisel endiselt ühtne.

"Mitte ühtegi liiget polnud, kes öelnuks, et teeme midagi teisiti. Kui andsime allkirjad peretoetuste tõstmisele, siis sai öeldud, et me ei tee seda kellegi peibutamiseks ja ühiskonna narrimiseks. Kõik teadsid, et allkirja andes tuleb sellega minna lõpuni. Täna said need teesid üle korratud ja fraktsioon on ühtne."

Karilaid ütles, et Päevalehe lugu põhines anonüümse allika soovmõtlemisel ja sooviga segadust tekitada. "Aga see ei õnnestu. Me läheme eelnõuga edasi. Loodan, et ka Reformierakond tuleb seda lõpuks toetama. Ma pakkusin koalitsiooninõukogus Kaja Kallasele välja, et ta võtaks kõik erakonnaesimehed kokku ja arutaks, kas seda eelnõu võiks veel paremaks teha. Sellest initsiatiivist praegu pole kinni haaratud. Aga aega veel ka on – esmaspäeval on esimene lugemine."

Küsimusele, kas Keskerakond läheb teadlikult välja sellele, et tuleb valitsuskriis ja praegune võimuliit laguneb, vastas Karilaid, et nemad ei ole seda kordagi välja öelnud.

"See oli Reformierakonna esimees, kes ütles, et juhul kui lastetoetuste tõus läheb läbi, siis tema astub tagasi. Sealt tekkis poliitiline narratiiv või probleemiasetus. Meie poliitiline juhtlause neile on väga selge: tulge toetage või teeme eelnõu veel paremaks."

Karilaid rääkis, et Keskerakonna jaoks on peretoetuste tõusu teema lõpuni viimine oluline ja sellest kindlasti ei taganeta.