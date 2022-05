Prantsuse diplomaadid alustavad järgmisel nädalal streiki

Streik toimub järgmisel neljapäeval, kuna Macroni reform kaotab diplomaatide traditsioonilise staatuse Prantsusmaa riigiteenistujate hulgas, vahendas The Times.

Praegu värbab Prantsusmaa diplomaatiline teenistus oma töötajaid riigi saadikuteks ja suursaadikuteks.

Macron tahab suurendada kaadrivoolavust kogu riigisektoris. Seetõttu valitakse tähtsamad diplomaatilised töötajad edaspidi kõikidest ministeeriumitest. Macroni reform vallandas aga välisministeeriumis harvaesineva mässu riigi poliitika vastu.

"Oleme väga mures. Ma austan oma kolleege teistest asutustest, kuid ma ei tea, kuidas teha nende tööd ja nemad ei tea, kuidas teha minu tööd," ütles üks suursaadik.

Prantsusmaa diplomaadid on varem streikinud vaid ühe korra. 2003. aastal nõudsid diplomaadid paremat palka.

Sel nädalal kirjutasid umbes 500 Prantsuse diplomaati alla pöördumisele, mis avaldati ajalehes Le Monde. "Me seisame silmitsi professionaalse diplomaatia kadumise ohuga. Meie ameti õppimine võtab kaua aega," seisab pöördumises.

Macron ja tema liitlased kaitsevad reformi ja väidavad, et tegemist on vana süsteemi moderniseerimisega. Nad leiavad, et reformi kriitikud kardavad lihtsalt kaotada oma privileegid.

Macron nimetas hiljuti uueks välisministriks karjääridiplomaat Catherine Colonna. Ta töötas kuni eelmise nädalani Londonis suursaadikuna. Enne Colonnat juhtis välisministeeriumi karjääripoliitik Jean-Yves Le Drian.

Prantsusmaa diplomaatiline teenistus on maailmas suuruselt kolmas. Suuremad teenistused on ainult USA-l ja Hiinal.