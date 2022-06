Macron: Venemaad ei tohiks vaatamata tema ajaloolisele veale alandada

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles Prantsusmaa meediale, et Venemaad ei tohiks alandada, et lahingute lõppedes oleks võimalik leida sõjale diplomaatiline lahendus. Macroni hinnangul võtab Pariis sõja lõpetamiseks vahendaja rolli.

"Me ei tohi alandada Venemaad, et me saaksime lahingute lõppedes luua väljapääsutee läbi diplomaatiliste vahendite," ütles Macron intervjuus. "Ma olen veendunud, et Prantsusmaa roll on olla vahendaja," lisas ta.

"Ma arvan, ja ütlesin seda talle (Venemaa liidrile Vladimir Putinile), et ta teeb ajaloolise ja põhimõttelise vea oma inimeste, enda ja ajaloo jaoks," ütles Macron.

Macron on korduvalt kõnelenud Putiniga alates Vene vägede täiemahulisest invasioonist Ukrainasse. Ta on püüdnud saavutada relvarahu ja algatada tõsiseltvõetavaid läbirääkimisi Kiievi ja Moskva vahel. Balti riikide ning osade Ida-Euroopa riikide poliitikud on Macroni seisukohti korduvalt kritiseerinud.

Prantsusmaa on toetanud Ukrainat nii sõjaliste vahendite kui ka rahaga, kuid siiani ei ole Macron käinud Kiievis kohapeal näitamas oma sümboolset poliitilist tuge nagu on teinud teised Euroopa Liidu riikide liidrid. Macroni sõnul pole ta aga välistanud Ukrainasse minemist.

Pariis on saatnud Ukrainale oma ladudest muu hulgas Caesari haubitsaid. Macron on palunud relvatootjatel ka tootmist kiirendada.