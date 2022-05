Osa koole plaanivad sundventilatsiooni asemel kasutada soodsamaid õhupuhasteid

Tartu Karlova kool sai mõni kuu tagasi endale hepa filtritega õhupuhastid, kuna koolil puudub õhu puhtuse tagamiseks vajalik sundventilatsioon. Kuigi kooli paigaldatud õhupuhastid ei aita vähendada CO 2 hulka, on nende kasutuselevõtt järgmise kooliaasta alguseks Tartu linna hinnangul kõige tõenäolisem.

Võrreldes ruumipõhise ventilatsioonisüsteemi või sageli hoonete renoveerimist nõudva täieliku ventilatsioonisüsteemi loomisega võtab õhupuhastite paigaldamine vähem aega ja on ka soodsam.

"Ruumipõhine lahendus, sellega on probleem selles, et ta on suhteliselt kallis ühe ruumi kohta. Vähemalt kümme korda kallim kui õhupuhasti sellesse samasse klassiruumi paigaldada ja ilmselt võtab aega ka nende tootmine. Õhupuhastid on standardlahendus, mis on tootmises juba aastaid ja lahendavad kõige kiiremini seda probleemi," selgitas Tartu linnapea Priit Humal.

Siiani on linnal olnud küsimus koolisüsteemi kõige paremini sobivates mudelites ja nende tõhususes. Kuigi tõhusaim oleks ventilatsioonisüsteemi paigaldamine, siis Tartu Ülikooli uuringud kinnitavad, et õhupuhastite kasutamine õppehoonetes takistab samuti viiruste levikut.

"Ideaalne lahendus see muidugi ei ole, aga epideemia ajal halva ventilatsiooniga koolides see võiks olla lahendus. Parimad töötavad hepa filtritega ja veel on lisafiltreid, mis eemaldavad haise ja lõhnu. Kui tihti neid peab vahetama, see on üks küsimus, aga need on selles mõttes turvalised, et need ei genereeri uusi kemikaale õhku," selgitas ülikooli keskkonnafüüsika professor Heikki Junninen.

Kuigi filtrite puhastamine on tülikas, on õhupuhastid ennast Karlova kooli kinnitusel õigustanud. Märkimisväärset kulude kasvu nende kasutamine kaasa pole toonud.

"Koolis on praegu 65 õhupuhastit ja nii palju kui mina olen jälginud neid arveid alates veebruarist siiamaani, siis kulud ei ole läinud liiga suureks, märgatavalt suureks," rääkis kooli majandusjuht Svetlana Jasnova.

Nii koolidesse kui ka lasteaedadesse sügiseks õhupuhastite paigaldamine läheks Tartu linnale maksma ligi kolm miljonit eurot. Millises mahus õhupuhasteid ja millise summa eest on võimalik soetada, loodab Tartu linn välja selgitada suve esimeses pooles. Riigil ei ole plaanis õhupuhastite soetamiseks täiendavalt raha eraldada.