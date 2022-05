Riigijuhid on sanktsioonipaketi kiire lahenduse suhtes pessimistlikud

Brüsselis kogunenud Euroopa Ülemkogu põhiküsimuseks on kuues Venemaa sanktsioonide pakett. Vaatamata viimase hetke pingutustele on riigijuhid kiire lahenduse suhtes pessimistlikud.

Euroopa Liidu Venemaa-vastaste sanktsioonide kuuendat paketti on Brüsselis edasi-tagasi veeretatud juba terve kuu, ent kõikidele lahendustele on vastu olnud Ungari. Juba mõnda aega peljati, et riigi peaminister Viktor Orban ootab lihtsalt võimalust täna ühemehe-show anda. Enne Ülemkogu algust sai Euroopa Komisjon oma osa juba kätte.

"Nüüd ootamatult tuli Euroopa Komisjon välja naftaembargo ettepanekuga. Ilma vastamata küsimustele, mis puudutavad Ungari energiajulgeolekut. See olukord, milles me oleme, on keeruline ja loodud Euroopa Komisjoni poolt. Vastutus täna kokkuleppele mitte jõudmise eest saab olema Komisjoni õlgadel," rääkis Orban.

Komisjon käis pühapäeval välja ettepaneku välistada sanktsioonide alt Družba naftajuhe, kuid teisipäeva hommikul riikide vahel toimunud arutelu järel pole liidrid eriti optimistlikud.

"Minu ootused madalad, et see lahendatakse ära järgmise 48 tunni jooksul. Aga ma olen kindel, et pärast seda on võimalus. Minu üleskutse kõikidele riikidele on selge: meil on eduks ainult üks võti. Selleks on solidaarsus Ukrainaga ja Euroopa Liidu ühtsus," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Ent naftaembargo on vaid üks õhtu teemadest, kus on kõvasti intriige. Ilmselt läheb suhteliselt lahtise tekstiga aruteluks ka Ukraina konflikti teemadel. Nimelt on peaminister Kaja Kallasel terve rida küsimusi Saksamaa liidukantslerile Olaf Scholzile ja Prantsusmaa presidendile Emmanuel Macronile, kes hiljuti Vladimir Putiniga 80 minutise telefonikõne pidasid.

"Ma tahaks väga teada, milliste sõnumitega Saksamaa ja Prantsusmaa sinna kõnesse läksid. Ma tahaksin väga teada, kas Ukrainaga oli see eelnevalt kooskõlastatud ja mis on selliste kõnede resultaat. Kas sellest on varasemalt läinud midagi paremaks või on neil mingi suurem plaan. Kindlasti sellest me täna räägime," ütles Kallas.