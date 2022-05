Rakvere riigigümnaasiumi hoone avamine venib vähemalt semestri võrra

Aprillis Rakvere riigigümnaasiumi sisseastumiskatseid teinud 300 õppurit teadsid, et uus kool avab oma uksed 1. septembril. Praeguseks on selge, et koolimaja selleks ajaks valmis ei saa.

"Tänaste prognooside järgi me näeme, et ilmselt õppetööd alustatakse järgmise aasta alguses, ehitus võiks saada valmis enne aasta lõppu," lausus Riigi Kinnisvara (RKAS) kinnisvaraarenduse direktor Mihkel Mäger.

Üheks ehituse venimise põhjuseks on akustilise materjali tarneraskus, mistõttu ehitus ajutiselt seiskus. Kuna koolihoone valmimine augustiks on ebareaalne, siis otsib haridusministeerium asenduspindu.

"Kaardistame võimalikke hooneid, sealhulgas räägime läbi Tallinna tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli ja eraettevõtetega. Me peamegi kaasama erasektori ja vaatama, mis võimalused on kaubanduspindu ajutiselt kasutusele võtta," ütles haridusministeeriumi riigivara valitsemise juht Indrek Riisaar.

Riisaare sõnul tuleb tänapäeval lisaks tavapärasest pikema ehitusperioodiga arvestada ka kiiresti tõusvate ehituskuludega. Algselt seitse miljonit eurot maksma pidanud ehitus läheb vähemalt viiendiku võrra kallimaks. Kuigi kooli ehitamiseks on sõlmitud fikseeritud leping, püütakse RKAS hinnangul koostöös haridusministeeriumiga leida võimalusi ülekulu kompenseerimiseks. Võimalus selleks Mägra sõnul riigihangete seaduses on olemas.

Riigigümnaasiumi ehitava ettevõtte juht Kristjan Madisson ütles, et ila lisarahata saadakse küll hakkama, aga läheb väga-väga raskeks. "Oleme juba piisava suurusega ettevõte, et me saaksime hakkama, aga see tekitaks meile päris suure augu," märkis ta.

Rakvere koolist paremas seisus on teine sügisel tööd alustav, Saue riigigümnaasium, mille ehitus algas Virumaa kooli omast mõned kuud varem. Saue riigigümnaasiumi hoone on praktiliselt valmis, aga kas õpilastel tuleb sügisel kooli tulla oma tooliga, saab selgeks augustis, siis peaks kohale jõudma tellitud mööbel.

Järgmisel aastal peaks valmima kolm uut riigigümnaasiumi Tallinnas ja kaks Narvas.

"Täna on kõik ehitajad teinud meile eelhoiatuse, et neil võib tulla raskusi, aga ühtegi ärajätmist, ei Mustamäe riigigümnaasiumiga ega Pelgulinna riigigümnaasiumiga, täna veel ei kardaks," lausus Riisaar.

Ka ühe Narva kooli ehitaja on raskustest teada andnud, teise kooli hange alles käib.