RKAS-i fookuses on praegu riigigümnaasiumite ehitus

RKAS-il on praegu töös paarkümmend projekti, näiteks Rakvere, Narva ja Mustamäe riigigümnaasium, kuid ka politsei ja pääste ühishooned.

RKAS-i arendusdirektori Mihkel Mägra sõnul ei ole ohtu, et need ehitused katkeksid nagu Viljandi haigla.

"Julgen väita, et täna rohkem peale Viljandi haigla nii keerulisi olukordi meil lepingutes ei ole. /.../ Jah, tulenevalt ehitushindade kallinemisest on projektide koguarv vähenenud, kuid eks me ikkagi üritame siin ka uusi ehitushankeid läbi viia. Näiteks oleme kavandamas Viljandi komando ehitustööde hanget, usume, et ka see saaks lähiajal välja. Ja on tegelikult ka projekteerimisel meil mitmeid riigimaju ja üleüldiselt komandohooneid," selgitas Mäger.

Tema sõnul lükkub edasi vaid Rakvere riigigümnaasiumi avamine.

"Esialgu oli planeeritud õpilastele õppetöö algus 1. septembril uues hoones, praeguse teadmise kohaselt saab projekt valmis aasta lõpupoole," ütles Mäger.

Rakvere linnapea Triin Varek ei vaata riigigümnaasiumi valmimise edasilükkumist mureliku pilguga. Kooli 300 õpilast jaotatakse asendushoonetesse.

"Muidugi on meil kahju, et on protsessid veninud, aga eks omavalitsustel on samad mured paljuski just maailmamajanduse olukorrast ja ehitushangetest lähtuvalt. /.../ Oleme vaadanud ka oma pindasid, nii et kool algab ja minule teadaolevalt on ehitaja olnud ikkagi väga-väga tubli ja on lootus, et novembri lõpust saavad lapsed uude majja," rääkis Varek.

Mitmes Eesti haiglas hakkavad ehitused, mis said toetust Euroopa regionaalarengu fondist. Näiteks Hiiumaa ja Ida-Viru keskhaigla. Hiiumaa haigla sai tervise- ja perearstikeskuse renoveerimise ning uue erakorralise meditsiini keskuse rajamise toetuseks 6,9 miljonit eurot. Haigla juhatuse liige Riina Tamm ütles, et nad allkirjastasid ehituslepingud sel nädalal.

"Praegu küll kõik peaksid realiseeruma, mis meil plaanis on ja seis on väga hästi. Oleme neid asju ju väga kaua plaaninud ja projekteerinud ja vaielnud ja kõike seda, aga ma väga loodan, et järgmise aasta lõpuks on need mõlemad projektid meil valmis," rääkis Tamm.

Mihkel Mägra sõnul on tarneraskused vähenenud, kuid siiski tuleb valmis olla ebamäärasusteks.