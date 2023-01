Sügisel tööd alustavad Tallinna riigigümnaasiumid otsivad juba õpetajaid

Tallinna Tõnismäe riigigümnaasium alustab septembris 160 õpilasega ja vaja oleks leida umbes 20 õpetajat. Praegu on koolil õpetajaid olemas kaheksa. Konkursiga õpetajate leidmiseks alustati kõigis kolmes koolis varakult.

"Üle Eesti õpetajate põud on märgatav, sellest ka meie värbamine, mis algas juba detsembris, kuigi tavapäraselt selline õpetajate otsimine algab märtsis-aprillis. Ning me ei ole sugugi ainsad. Lisaks Tallinna kolmele riigigümnaasiumile otsivad veel isegi mitte neli või seitse kooli, vaid tegelikult kümned koolid otsivad kas kohe õpetajaid või järgmiseks aastaks õpetajaid. See on nagu tõeline väljakutse, tõeline mure," rääkis Tõnismäe riigigümnaasiumi direktor Alo Savi.

Tallinna Pelgulinna riigigümnaasiumi direktori Indrek Lillemäe sõnul on loomulik, et õpetajad tulevad üle ka teistest koolidest. Puudus on eelkõige eesti keele, loodus- ja reaalainete õpetajatest.

"Reaal-loodusainetes, eriti matemaatikas on hetkel vähem kandidaate. Ja sellistel ametikohtadel võib-olla, kuhu saab tulla ka muu erasektori kogemusega või avaliku sektori kogemusega, näiteks kogukonnajuhi ametikohale oli tung väga-väga suur," rääkis Lillemägi.

Õpetajate puudust korvatakse lähedalasuvate haridus- ja riigiasutustega, näiteks Tõnismäe riigigümnaasium teeb koostööd muusika- ja balletikooliga, Mustamäe riigigümnaasium tehnikaülikooliga. Praegu ei ole Mustamäe riigigümnaasiumisse tööle võetud aga ühtegi täiskohaga õpetajat.

"Vajadusel tuleb võib-olla kevadel veelgi õpetajaid juurde otsida. Ja kindlasti on väljakutse ju see, et isegi, kui sel aastal on meil mitu toredat kandidaati mõne valdkonna või aine peale, siis me peame valiku tegema, aga väljakutse on kindlasti ka see, et järgmisel aastal on vaja jällegi, sest me kasvame ju järk-järgult," rääkis Mustamäe riigigümnaasiumi direktor Raino Liblik.

Konkurss õpetajate leidmiseks lõpeb selle nädala pühapäeval.