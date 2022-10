Narvas sai nurgakivi eesti riigigümnaasiumi ja põhikooli õppehoone

Riigigümnaasium rajatakse endise Narva eesti gümnaasiumi asupaika. Alates tuleva aasta sügisest alustab uues hariduskompleksis õpinguid ligi 400 õpilast.

Riigigümnaasiumi ülesandeks on piirilinnas hea eestikeelse hariduse pakkumine.

"See on kool, mis jätkab eesti kooli traditsioone Narvas ja mina julgen öelda, mis on eestluse kodu ja kants. Koolimaja avamine tekitab võimaluse, kus tuleb Eesti teistest piirkondadest aina rohkem eesti keelt kõnelevaid inimesi siia, sest enam ei ole vähemalt kvaliteetse hariduse saamine eesti keeles Narvas takistuseks;" rääkis Narva eesti riigigümnaasiumi direktor Irene Käosaar.