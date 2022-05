Euroopa Ülemkogul arutati ka Putinile helistamise üle

Euroopa Ülemkogul toimus esmaspäeva õhtul Vene naftaembargoga seoses mõne tunni jooksul tõeline metamorfoos. Esialgu pessimistlikud liidrid üllatusid isegi, kui kiirelt kokkuleppele jõuti.

Eesti peaminister Kaja Kallas ütles, et peamise embargo vastase, Ungari peaminister Victor Orban oli läbirääkimistel konstruktiivne. "Tal on üks kuvand, mida ta meedias esitab ja teine pilt on nendel aruteludel. Otsisime lahendust tema murele. Ta oma muret ka kirjeldas ja see lahendus lõpuks ka leiti," lausus Kallas.

Orbani mure lahendab impordi erand, mis kehtib Ungarile, Slovakkiale ja Tšehhile kuniks nad oma rafineerimistehased ümber jõuavad ehitada. Seda kontrollib Euroopa Komisjon.

"Sanktsioonidel on selge eesmärk: panna Venemaa lõpetama seda sõda, sõdurid koju viima ning jõudma kokkuleppele Ukrainaga mõistlikus ja ausas rahus," lausus Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz.

Alati, kui Olaf Scholz räägib rahust või vaherahust, käivitab see mitmel pool Euroopas häirekellad. Millisena näevad Scholz ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron Euroopa edasist strateegiat Ukraina suunal, uuris neilt eile ka Kaja Kallas.

"Meil oli väga tuline mõttevahetus teemal Putinile helistamine. Ja mis argumente esitati – et peaks näitama, et näete, meil on hea tahe, aga Putin ei soovi ühtegi sammu astuda. Mina sain ka omapoolseid seisukohti väljendada, et mis sellest ikkagi kokkuvõttes kasu on olnud siiani. Aga Scholz ja Macron ütlevad, et nad helistavad Zelenski palvel, sest Putin Ukrainaga ei räägi. Ja sellest ma saan aru, kui Zelenski palub, et nad oleksid vahendajaks," lausus Kallas.

Seda, kas Scholz ja Macron ka tõtt räägivad, saab kinnitada vaid Ukraina president Volodõmõr Zelenski.